"Участники Мюнхенской конференции так и ахнули": Захарова рассказала о пожелании Помпео главе МИД Лаврову

Встреча Помпео и Лаврова происходила в российской переговорной комнате. Её завершения ждали за дверями другие участники Мюнхенской конференции по безопасности.

"Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор Good luck. Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что сейчас представители США очень редко желают другим чего-то хорошего.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит уже в 56-й раз. На неё съехались более 150 глав государств, а также премьер-министры, члены правительств - всего более 800 человек.