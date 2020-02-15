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"Участники Мюнхенской конференции так и ахнули": Захарова рассказала о пожелании Помпео главе МИД Лаврову
15 февраля 2020, 09:54 • 411 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о том, с какими словами вышел из комнаты госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео. Перед этим он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Захарова заявила, что "участники Мюнхенской конференции так и ахнули".
Встреча Помпео и Лаврова происходила в российской переговорной комнате. Её завершения ждали за дверями другие участники Мюнхенской конференции по безопасности.
"Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор Good luck. Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что сейчас представители США очень редко желают другим чего-то хорошего.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит уже в 56-й раз. На неё съехались более 150 глав государств, а также премьер-министры, члены правительств - всего более 800 человек.
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