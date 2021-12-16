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"Убьёшь Кеннеди — получишь визу": Как КГБ "вербовал" Освальда

16 декабря 2021, 18:50  •  149 • Политика
На фоне новых заявлений властей США о рассекречивании документов по убийству Кеннеди американист Владимир Васильев обнародовал некоторые факты о тех событиях. По одной из версий, Ли Харви Освальд был завербован КГБ и совершил преступление, чтобы получить визу в СССР.
Накануне стало известно, что в США рассекретили новые документы об обстоятельствах убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году. Спустя почти 60 лет документы были опубликованы на сайте Национального управления архивов и документации США.
Примерно 125 страниц касаются обвиняемого - Ли Харви Освальда. В документах говорится, что он "неоднократно связывался с сотрудниками советского посольства в Мехико".
Также Освальд якобы просил оформить ему визу на Кубу и в СССР. Известно, что он жил и работал в Минске, был женат на гражданке СССР Марине Прусаковой. Именно этим он аргументировал своей запрос.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью Царьграду подтвердил, что согласно распространённой версии, в конце сентября 1963 года Освальд посетил советское посольство в Мексике.
Не исключено, что во время этого визита Освальд получил какие-то указания или была заключена какая-то сделка, отметил учёный: "Это была его основная такая идея, он хотел получить визу на въезд в Советский Союз, или на Кубу. Но ему сказали, что так просто он не въедет — для этого он должен что-то совершить, какие-то деяния".
Ну, вот, вроде возникла такая версия: убьёшь Кеннеди – тогда и получишь визу. Эта версия широко распространена,
- заметил эксперт. Но до сих пор нет ни одного документа, который подтвердил бы факт такой сделки, подчеркнул Васильев.
Более того, вполне возможно, что Ли Харви Освальд на самом деле агентом американских спецслужб, которые и стоят за убийством Кеннеди. Если этот факт однажды будет доказан, то он может коренным образом изменить представление о том, что произошло 22-го ноября 1963 года, считает американист.

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