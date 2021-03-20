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"Убьём всех": ВСУ уже не стесняясь грозят расправой защитникам Донбасса

20 марта 2021, 21:45  •  116 • Политика
Киев отказался соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Спецназовец ВСУ пообещал убить российских добровольцев, которые приедут в Донбасс.
На фоне отказа Украины полноценно выполнять договорённости о прекращении огня в Донбассе от ВСУ посыпались угрозы в адрес защитников Донбасса. Так, боец украинского батальона МВД специального назначения "Киевщина" пообещал расправиться с российскими добровольцами.
Украинская армия печально известна тем, что в ней служит огромное количество националистов и неонацистов. Однако Запад упорно старается этого не замечать. Даже когда в парламент ЕС привезли фото украинских бойцов, покрытых татуировками со свастикой, на это обратили внимание лишь после шумихи в СМИ.
Убьём всех, кто из вас приедет в Донбасс. Сами умрём немножко, но вас уничтожим,
- цитирует URA.RU угрозы спецназовца ВСУ.
Напомним, что за последний месяц обстановка в Донбассе резко накалилась. ВСУ усилили обстрелы ЛНР и ДНР, а также стянули в регион большое количество солдат и техники. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в письме представителям стран "нормандской четвёрки" указал на отказ Киева полноценно выполнять договорённости, направленные на прекращение конфликта в Донбассе.

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