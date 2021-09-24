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"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "раскусили" план Киева

24 сентября 2021, 01:00  •  73 • Политика
Зеленский обещает принять "решительные меры" после покушения на своего советника. "Голливудский сценарий: убрать своих, чтобы выставить себя жертвой…" – комментируют французские читатели.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал принять "решительные меры" после того, как на его первого помощника Сергея Шефира было совершено покушение, пишет французская газета Le Figaro. Французские читатели не исключают, что Киев сам всё подстроил, чтобы выставить себя жертвой в глазах мировой общественности. Тем более, что прецедент уже был.
Сообщается, что на Украине рассматривают три версии случившегося. Первая – покушение связано с работой Шефира. Вторая – попытка оказать давление на власть. Третья - вмешательство спецслужб России.
По правде говоря, это не совсем в стиле российских спецслужб, они бы скорее выбрали яд,
- иронизирует французский читатель под ником javal_de_la_javel.
Вполне вероятно, что все украинцы, связанные с бизнесом отца и сына Байденов, находятся в большой опасности,
- отмечает Anonyme.
Голливудский сценарий: убрать своих, чтобы выставить себя жертвой…
- добавляет Vieille Canaille — Gentilhomme.
Напомним, что власти Украины уже пытались инсценировать политическое убийство, чтобы добиться расположения Запада и усилить давление на Россию. Так летом 2018 года в Киеве был "убит" журналист Аркадий Бабченко, чтобы "воскреснуть" уже буквально на следующий день.

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