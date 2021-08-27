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"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в точности

27 августа 2021, 06:35  •  140 • Политика
СМИ сообщили, что Наталья Поклонская, по всей вероятности, станет послом России в Кабо-Верде. Прогноз политолога Ильи Гращенкова сбылся в точности. "Убрать из публичной политики", - говорил он о Поклонской.
Ранее от источников стало известно, что кандидатуру Натальи Поклонской рассматривают на должность посла в Республику Кабо-Верде, которая расположена на островах Зелёного Мыса. Якобы все документы уже готовы, но впереди ещё пара этапов: одобрение международного комитета Госдумы и утверждение президентом России, которое состоится после согласования с обеими палатами парламента.
В конце мая, когда стало известно, что Наталья Поклонская снимается с праймериз "Единой России" политолог, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков озвучил в беседе с Царьградом свой прогноз по поводу будущей деятельности экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы. И прогноз сбылся в точности.
Гращенков подчёркивал, что Поклонская является раскрученным медийным персонажем, причём персонажем политическим. По мнению политолога, она ведёт себя непредсказуемо, нередко меняет амплуа.
"Думаю, что её задвинут куда-нибудь на более системную работу, чтобы убрать её из публичной политики", - предполагал эксперт.

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