"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в точности

СМИ сообщили, что Наталья Поклонская, по всей вероятности, станет послом России в Кабо-Верде. Прогноз политолога Ильи Гращенкова сбылся в точности. "Убрать из публичной политики", - говорил он о Поклонской.

Ранее от источников стало известно, что кандидатуру Натальи Поклонской рассматривают на должность посла в Республику Кабо-Верде, которая расположена на островах Зелёного Мыса. Якобы все документы уже готовы, но впереди ещё пара этапов: одобрение международного комитета Госдумы и утверждение президентом России, которое состоится после согласования с обеими палатами парламента.

В конце мая, когда стало известно, что Наталья Поклонская снимается с праймериз "Единой России" политолог, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков озвучил в беседе с Царьградом свой прогноз по поводу будущей деятельности экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы. И прогноз сбылся в точности.

Гращенков подчёркивал, что Поклонская является раскрученным медийным персонажем, причём персонажем политическим. По мнению политолога, она ведёт себя непредсказуемо, нередко меняет амплуа.

"Думаю, что её задвинут куда-нибудь на более системную работу, чтобы убрать её из публичной политики", - предполагал эксперт.