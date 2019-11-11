"Убралась бы туда, откуда приехала": На ярмарке в Закарпатье приезжая украинка устроила языковой скандал

Туристка была разгневана тем, что продавщица не понимает украинского языка. Когда женщину попыталась успокоить другая покупательница, она только раскричалась ещё сильнее. "Я научу их говорить по-украински", - заявила она.

Расплачиваясь за покупку, женщина добавила, что не знает, где местные жители окажутся через несколько лет, может быть, уже и в Венгрии. "Но пока что вы на территории Украины", - констатировала она.

В комментариях под выложенным на YouTube видеороликом большинство пользователей осудили скандалистку.

"Мне жаль, что её всё-таки обслужили", - написала одна из комментаторов.

"На месте продавщицы не продала бы женщине ничего, пока та не попросила бы об этом по-венгерски. Мы всегда жили здесь и наши предки. И они были венграми", - пишет Rozália Juhász.

"Убралась бы туда, откуда приехала", - пишет Мелинда Рушчанюк.

"Всех этих "щирых украинок" взрастил Порошенко. Из-за них приключилась и война в Донбассе, и Крым ушёл", - добавил Эржике Фушич.

"Таким тупым навязыванием они только сделают мову мёртвым языком", - считает Григорий Спектр.