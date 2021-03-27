"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лишь об одном

"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем. Речь о турецких БПЛА Bayraktar TB2, находящихся на вооружении ВСУ. Украинцы забыли лишь об одном - о новом российском гранатомётном снаряде с сетью, способном поражать и захватывать беспилотники.

Украинские военные задействовали турецкие БПЛА Bayraktar TB2 в небе над Чёрным морем в целях отработки тренировочных боевых задач.

Так, по данным официального ресурса министерства обороны Незалежной "АрмияInform", дроны совершили перелёты между материковой Украиной и островом Тендровская коса.

На нём, напомним, находится военно-морской объект ВСУ, где проходят учения. Отмечается, что беспилотники выполнили ряд задач по маневрированию.

Напомним, ранее турецкое информагентство Haber7 назвало БПЛА Bayraktar "летающими убийцами", против которых будто бы бессильны даже русские "Панцири".

Между тем в российской Военной академии РВСН им. Петра Великого создали новый гранатомётный снаряд с сетью, способный поражать и захватывать беспилотники. Ожидается, что данные боеприпасы могут очень серьёзно усложнить БПЛА Bayraktar процесс выполнения боевых задач.