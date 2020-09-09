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"Убийцы китов возвращаются!": Флот НАТО устроил провокацию у границ России без предупреждения

09 сентября 2020, 08:45  •  316 • В мире
Флот НАТО устроил провокацию у границ России без предупреждения о проведении испытаний. При этом военные учения предположительно спровоцировали массовый выброс китов у берегов Норвегии: "Убийцы китов возвращаются!"
В Норвегии произошёл массовый выброс китов на берег, передают местные СМИ. Примечательно, что в период, когда это происходило, у берегов страны велись противолодочные учения НАТО с применением мощных низкочастотных сонаров.
Предполагается, что это и могло спровоцировать гибель большого числа животных. Telegram-канал "СВАРЩИКИ" уверен, что это именно так.
Автор ресурса напомнил, что до этого международная группа учёных и военные из США проводили исследования в Норвежском море по влиянию таких излучений на подводный мир. Результаты, однако, были скрыты из-за вероятной негативной реакции экологов и активистов.
Убийцы китов возвращаются! - заметил Telegram-канал.
В военных испытаниях принимали участие корабли ВМС Великобритании, ВМС США и ВМС Норвегии. При этом страны официально не уведомляли российскую сторону об учениях, которые, однако, разворачиваются рядом с экономической зоной РФ, что является провокацией, подчёркивает ресурс.

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