"Убийцы китов возвращаются!": Флот НАТО устроил провокацию у границ России без предупреждения

В Норвегии произошёл массовый выброс китов на берег, передают местные СМИ. Примечательно, что в период, когда это происходило, у берегов страны велись противолодочные учения НАТО с применением мощных низкочастотных сонаров.

Предполагается, что это и могло спровоцировать гибель большого числа животных. Telegram-канал "СВАРЩИКИ" уверен, что это именно так.

Автор ресурса напомнил, что до этого международная группа учёных и военные из США проводили исследования в Норвежском море по влиянию таких излучений на подводный мир. Результаты, однако, были скрыты из-за вероятной негативной реакции экологов и активистов.

Убийцы китов возвращаются! - заметил Telegram-канал.

В военных испытаниях принимали участие корабли ВМС Великобритании, ВМС США и ВМС Норвегии. При этом страны официально не уведомляли российскую сторону об учениях, которые, однако, разворачиваются рядом с экономической зоной РФ, что является провокацией, подчёркивает ресурс.