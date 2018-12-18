"Убийц" украинских ПВО - "Аллигаторов" Ка-52 - сменят боевые вертолеты с крыльями

Ка-52 "Аллигатор" действительно грозная машина. Военные эксперты в свете последних событий назвали вертолет "убийцей" украинских ПВО, имея в виду С-300, которыми Киев пытался пугать Россию. В то же время уже известно, что сменят Ка-52 боевые вертолеты с крыльями.

Находящиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" могут использоваться для уничтожения объектов противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины, заявили ранее военные эксперты Defence Blog.

В том числе о конкурентных преимуществах "Аллигаторов" говорил военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей. В посте на личной странице в Twitter-аккаунте он в принципе не оставил шансов наземным средствам ПВО Украины против авиационной дивизии ВВС России. Россия молниеносно нашла управу на украинские С-300, размещённые в Донецке, уверен эксперт.

"В случае войны с Украиной 16 Ка-52 могут быть использованы против объектов наземных средств ПВО, расположенных вблизи линии фронта", - передает слова Тагвея ФАН.

В то же время, как ранее сообщали те же Defence Blog, на смену "Аллигатору" должен прийти боевой вертолет с крыльями. И если в издании деталей проекта толком не раскрывали, то 3D-модель машины показали представители Роскосмоса в видео к юбилею Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского. Вертолет авторы фильма назвали революционным.

3D-модель концепта с традиционной для машин предприятия АО "Камов" соосной системой расположения несущих винтов была опубликовала на YouTube-канале телестудии агентства. Российская новинка, по предварительным данным, будет из разряда сверхскоростных боевых машин: скорость вертолета составит свыше 400 километров/час.