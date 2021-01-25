"Убийца" русского С-400? Американцы похвастались "самым крутым самолётом"

Речь идёт о создаваемом военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman для ВВС США стратегическом малозаметном бомбардировщике B-21 Raider. Авторы статьи считают, что самолёт имеет все шансы стать "самым крутым в мире". Кроме того, его уже назвали убийцей российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

В материале сообщается о том, что на данный момент в Штатах строится два таких бомбардировщика. Выпуск первого запланирован на середину 2022 года. Отмечается, что указанный самолёт нужен США из-за "напряжённости с ядерными державами, такими как Россия и Китай".

"Фишкой" самолёта является конструкция по аэродинамической схеме "летающее крыло", благодаря которому самолёт якобы может проникать на территорию противника, оставаясь незамеченным.