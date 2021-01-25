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"Убийца" русского С-400? Американцы похвастались "самым крутым самолётом"
25 января 2021, 16:15 • 88 • Политика
Американские эксперты похвастались "самым крутым самолётом" в мире, как они назвали разрабатываемый сейчас в США проект. По словам авторов материала в вызывающем интерес в США журнале Popular Mechanics, этот самолёт станет "убийцей" российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Речь идёт о создаваемом военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman для ВВС США стратегическом малозаметном бомбардировщике B-21 Raider. Авторы статьи считают, что самолёт имеет все шансы стать "самым крутым в мире". Кроме того, его уже назвали убийцей российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
В материале сообщается о том, что на данный момент в Штатах строится два таких бомбардировщика. Выпуск первого запланирован на середину 2022 года. Отмечается, что указанный самолёт нужен США из-за "напряжённости с ядерными державами, такими как Россия и Китай".
"Фишкой" самолёта является конструкция по аэродинамической схеме "летающее крыло", благодаря которому самолёт якобы может проникать на территорию противника, оставаясь незамеченным.
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