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"Убийца" Крымского моста оказался подделкой снова: Эксперт разоблачил видео испытаний "Нептуна"

28 июля 2020, 02:05  •  12 • Политика
Видео испытаний "уничтожителя" Крымского моста назвали фальшивкой. Эксперт перечислил все сомнительные моменты записи.
Запись испытаний украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" смонитрована, а потому является фальшивкой. Такой вывод сделал капитан 1-го ранга запаса Юрий Трифоненков после анализа соответствующего видео.
Речь идёт о видео, которое опубликовало в апреле украинское издание Defense Express. В нём ракета рвёт сетку над "баржей" и устремляется дальше. А годом ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.
Трифоненков отмечает, что на фейковость видео испытаний "убийцы" Крымского моста указывают несколько факторов. Во-первых, ракета, пронзившая сетку на "барже", должна была опрокинуть "строительные леса", на которых эта сетка держалась. Во-вторых, при "более крупном увеличении" можно увидеть, что та область, где должна быть тень, "подозрительно размыта". При этом при попадании ракеты в цель тень внезапно появляется.
Кроме того, волна сжатого воздуха от ракеты должна была вызвать волнение на водной поверхности. Вызывает сомнения даже сама конструкция ракеты, отмечает эксперт. По его мнению, с такими крыльями, как у неё, она лететь просто не может, пишет Утро.ру.
Напомним, что ранее на Украине публиковали 3D-графику с уничтожением Крымского моста украинскими ракетами. Однако потом выяснилось, что модель ракеты срисована с российской разработки.

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