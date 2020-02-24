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"Убийцам раздали медали": Скабеева задала неудобный вопрос Зеленскому после требования наказать протестующих

24 февраля 2020, 12:09  •  309 • В мире
Журналист Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что атаковавшие эвакуированных из Китая и организаторы этой "дикости" должны быть наказаны. Скабеева спросила, не так же ли действовали люди на Майдане. Но тогда "убийцам раздали медали и кресла в парламенте".
Журналист Ольга Скабеева в Telegram-канале прокомментировала заявление Владимира Зеленского. Тот резко осудил протесты против эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая. Он заявил, что организовали это "известные миру вирусологи в спортивных костюмах". Президент иронично заметил, что "раньше они уже были замечены как уважаемые аграрии, которые выступают против рынка земли". Владимир Зеленский призвал привлечь их к ответственности.
Скабеева согласилась, что организовать расследование - это правильно. Но задала единственный вопрос.
"Разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали "беркутовцев" брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?! Но во всех зверствах, как известно, обвинили самих жертв преступлений. А убийцам раздали медали и кресла в парламенте. И так каждый раз..." - написала Ольга Скабеева.
Напомним, колонна автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами, прибывшими на карантин в санаторий в посёлке Новые Санжары Полтавской области, подверглась нападению местных жителей. В результате столкновения пострадали 10 человек. Автобусам, как писали "Утро.ру", пришлось фактически с боем прорываться сквозь толпу местных жителей, которые встретили колонну с эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая градом камней. Сопровождавшим колонну полицейским пришлось вступить в столкновение с жителями посёлка.

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