"Убийца с "правильными" взглядами": Зеленского утопили в критике за пафос в отношении Маркива

Виталий Маркив являлся карателем АТО. Его осудили на 24 года за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли и его друга и переводчика Андрея Миронова. 3 ноября апелляционный суд Милана это решение отменил, решив, что на месте гибели журналиста проведено недостаточно следственных действий. Кроме того, итальянцы посчитали, что чисто юридически не имеют права судить украинцев за их военные преступления.

Маркив вернулся в Киев, ответил на вопросы журналистов, сфотографировался на фоне баннера в его честь. Президент Украины опубликовал пост, пафосно рассказывая об освобождении "ложно обвинённого" военного. Владимир Зеленский отметил, что слов о свободе Маркива вся его страна ждала больше трёх лет, и добавил, что "Украина никогда и нигде не бросит своих граждан".

По словам украинского лидера, он делает всё, чтобы принцип помощи "своим" стал фундаментальным. Зеленский также говорил о вере в успех освобождения всех украинцев, которые в плену или тюрьмах России, и пообещал вернуть домой каждого.

Пафоса президента рядовые граждане не разделили и утопили Владимира Зеленского в критике.

"Зе прав. Я все три года только и думал, как там Маркив. Утром, дрожа от холода на нетопленной кухне, пью пустой чай и думаю: как там Маркив? Работы нет, денег нет, как дальше жить - не знаю, а всё равно думаю про Маркива", - гласит один из комментариев.

"Маркив - убийца. Но с правильными, с точки зрения украинского правосудия, взглядами. Пусть Маркив подаёт жалобу в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека - ред.). Если не подаст - значит, точно виновен в убийстве итальянского журналиста. А неподкупное европейское правосудие - развод для лохов", - говорится в другом ответе президенту.

"Маркива арестовали в Италии, когда президентом был Пётр Порошенко. Украина боролась за освобождение Маркива при Порошенко. Зеленский только примазался к чужой славе", - написал ещё один из прочитавших пост.