"Убийца российских подлодок": В США показали новый патрульный самолёт Boeing P-8A Poseidon

Корпорация Boeing опубликовала видеокадры с тренировочным полётом новейшего морского патрульного самолёта P-8A Poseidon. Как пишет Defence Blog, партия этих воздушных судов должна отправиться в Великобританию.

По предварительным данным, новый самолёт способен не только находить подводные лодки противника. Он якобы способен буквально забросать их ракетами, авиабомбами, торпедами и минами, которые может нести на борту.

Некоторые СМИ, вероятно из-за этих характеристик, поспешили назвать самолёт "потрошителем" либо убийцей российских подлодок, как, к примеру, портал inforesist.org.