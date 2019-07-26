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"Убийца российских подлодок": В США показали новый патрульный самолёт Boeing P-8A Poseidon

26 июля 2019, 05:09  •  57 • Политика
В США показали видео с новым патрульным самолётом Boeing P-8A Poseidon. В некоторых СМИ его уже успели наградить прозвищами "убийца российских подлодок" и "потрошитель".
Корпорация Boeing опубликовала видеокадры с тренировочным полётом новейшего морского патрульного самолёта P-8A Poseidon. Как пишет Defence Blog, партия этих воздушных судов должна отправиться в Великобританию.
По предварительным данным, новый самолёт способен не только находить подводные лодки противника. Он якобы способен буквально забросать их ракетами, авиабомбами, торпедами и минами, которые может нести на борту.
Некоторые СМИ, вероятно из-за этих характеристик, поспешили назвать самолёт "потрошителем" либо убийцей российских подлодок, как, к примеру, портал inforesist.org.

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