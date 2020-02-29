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"Убийц 27 миллионов советских граждан?": Пристайко заявил о "прощении". Соловьёв "вскипел"

29 февраля 2020, 18:54  •  102 • Политика
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Незалежная не собирается праздновать 9 мая, и заговорил о "прощении". Телеведущий Владимир Соловьёв эмоций не сдержал и "вскипел". "Кого готова простить "Зе" власть Украины? - задал вопрос журналист. - Убийц 27 миллионов советских граждан?"
Весьма эмоционально у себя в авторском Telegram-канале отреагировал телеведущий Владимир Соловьёв на заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о "прощении".
"Мы не собираемся праздновать 9 мая", - заявил министр в интервью телеканалу "Украина 24".
Он уточнил, что в Незалежной этот день будут отмечать, как и на всём европейском континенте. И, судя по его словам, Киев готов забыть подвиг своих героев и простить.
"Через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, - продолжил свою мысль Пристайко. - И готовы друг друга простить".
В ответ на эти слова Соловьёв "вскипел".
"Готовы друг друга простить..." Кого готова простить "Зе" власть Украины? Убийц 27 миллионов советских граждан? - возмутился журналист. - Нацистских преступников и их пособников?"
Соловьёв высказал уверенность в том, что украинский министр говорит "от имени Украины Бандеры и Шухевича", а также "от имени Украины палачей, а не от имени Украины героев".
Фото: скриншот Telegram-канала "СОЛОВЬЕВ"

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