"Убийц 27 миллионов советских граждан?": Пристайко заявил о "прощении". Соловьёв "вскипел"

Весьма эмоционально у себя в авторском Telegram-канале отреагировал телеведущий Владимир Соловьёв на заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о "прощении".

"Мы не собираемся праздновать 9 мая", - заявил министр в интервью телеканалу "Украина 24".

Он уточнил, что в Незалежной этот день будут отмечать, как и на всём европейском континенте. И, судя по его словам, Киев готов забыть подвиг своих героев и простить.

"Через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, - продолжил свою мысль Пристайко. - И готовы друг друга простить".

В ответ на эти слова Соловьёв "вскипел".

"Готовы друг друга простить..." Кого готова простить "Зе" власть Украины? Убийц 27 миллионов советских граждан? - возмутился журналист. - Нацистских преступников и их пособников?"

Соловьёв высказал уверенность в том, что украинский министр говорит "от имени Украины Бандеры и Шухевича", а также "от имени Украины палачей, а не от имени Украины героев".