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"Убийства, насилие, грабежи": Путин выразил озабоченность положением христиан на Ближнем Востоке
31 октября 2019, 20:24 • 69 • В мире
Президент России Владимир Путин в Будапеште выразил озабоченность из-за массового исхода христиан на Ближнем Востоке. "Это убийства, насилие, грабежи. Мы видим исход христиан с Ближнего Востока, причём массовый. Это не может нас не беспокоить", - подчеркнул президент.
Российский лидер Владимир Путин выразил озабоченность из-за положения христиан на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Россия делает всё, чтобы помочь принести на Ближний Восток мир и стабильность.
Президент подчеркнул, что сейчас в указанном регионе действительно бедственное положение для христиан: происходят убийства, грабежи, изнасилования, нападения на верующих.
Из-за этого христиане буквально бегут из опасного региона, что не может не вызывать обеспокоенность, в том числе и России.
Ближний Восток - это колыбель христианства, подчеркнул Владимир Путин и добавил, что на данный момент наша страна "прилагает настойчивые и последовательные усилия, чтобы помочь принести мир, стабильность".
"Россия делает всё для того, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке", - цитирует слова президента РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия "многое сделала для борьбы с таким всеобщим злом, как терроризм, в том числе на Ближнем Востоке в целом, на сирийской земле в частности, и в борьбе с ИГИЛ*" (организация, деятельность которой в РФ запрещена).
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