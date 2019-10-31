"Убийства, насилие, грабежи": Путин выразил озабоченность положением христиан на Ближнем Востоке

Российский лидер Владимир Путин выразил озабоченность из-за положения христиан на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Россия делает всё, чтобы помочь принести на Ближний Восток мир и стабильность.

Президент подчеркнул, что сейчас в указанном регионе действительно бедственное положение для христиан: происходят убийства, грабежи, изнасилования, нападения на верующих.

Из-за этого христиане буквально бегут из опасного региона, что не может не вызывать обеспокоенность, в том числе и России.

Ближний Восток - это колыбель христианства, подчеркнул Владимир Путин и добавил, что на данный момент наша страна "прилагает настойчивые и последовательные усилия, чтобы помочь принести мир, стабильность".

"Россия делает всё для того, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке", - цитирует слова президента РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия "многое сделала для борьбы с таким всеобщим злом, как терроризм, в том числе на Ближнем Востоке в целом, на сирийской земле в частности, и в борьбе с ИГИЛ*" (организация, деятельность которой в РФ запрещена).