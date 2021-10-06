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"Убивают наших агентов". Совет США: начали войну - принимайте потери

06 октября 2021, 16:55  •  177 • Политика
Ведущее гибридную войну против суверенных государств ЦРУ так низко пало, что уподобилось карикатурным персонажам на Украине. Которые, когда слишком распускают руки и по ним получают, с недоумением и возмущением голосят: "А мене за що?"
Именно такое приключилось с главным шпионским ведомством США. Газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в спецслужбе о вызвавших в ней недоумение участившихся случаях перевербовки, арестов и ликвидации информаторов ЦРУ. Наибольшие опасения ЦРУ вызывает в этой связи ситуация в России, Китае, Иране и Пакистане. Источники сообщили в этой связи о "секретной телеграмме", разосланной "по всем пунктам и базам ЦРУ в мире" на прошлой неделе, в которой указывалось "конкретное количество агентов, арестованных или убитых конкурирующими спецслужбами". Собеседники издания отметили, что это не новая проблема, но она определённо стала "более актуальной", чего американское общество пока не осознаёт. Разглашение подобных сведений даже внутри разведывательных структур крайне нетипично, а внимание к ним, безусловно, говорит о серьёзности возникших проблем.

Хотели как лучше…

Информаторы The New York Times считают, что главная причина происходящего состоит в желании агентов рисковать ради выполнения своей миссии, в то время как успехи русских и китайских специалистов в области "искусственного интеллекта, биометрического сканирования, систем распознавания лиц и других технологий" ставят, как никогда, под удар их источники. Вывод из этого руководство ЦРУ делает нелогичный. Вместо того чтобы снизить активность и, соответственно, количество потерь, объявляется "как никогда важным создание шпионских сетей и защита информаторов". Арестов и трупов, таким образом, будет больше, с чем американцев и поздравляем.
Заместитель пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер отказалась комментировать эту публикацию и посоветовала журналистам обратиться за комментариями в ЦРУ, хотя они здесь излишни. Ведь странам, которые США назначили своими врагами, чёрным по белому сказано: руки прочь от наших агентов, мы намерены уничтожать вас без всякого противодействия, не смейте сопротивляться, нашим шпионам везде должна быть дорога и почёт, так как зона наших "жизненных интересов" - весь мир. Поэтому совершенно очевидно, что агенты ЦРУ, с точки зрения американцев, имеют право красть секреты гиперзвукового оружия в России, убивать вместе с израильтянами учёных в Иране, распространять смертоносные вирусы в Китае, возбуждать межобщинную рознь в Пакистане. И попробуйте троньте их. А зачем иначе было "сливать" эту информацию в СМИ?

Истинная причина "гаванского синдрома"

И это, кстати, уже не первая такая попытка обеспечить для себя путём кампании в СМИ "режим наибольшего благоприятствования" на шпионском фронте гибридной войны. Вспомните о так называемом "гаванском синдроме", когда американские шпионы и дипломаты ни с того ни с сего начинают испытывать головокружение, постоянную усталость, головные боли, внутричерепное давление, жар, психические расстройства, теряют когнитивные способности. Вначале таких были десятки, теперь - сотни. В появлении этой "загадочной болезни" американцы уже пытались обвинять Кубу, Россию, кого-то ещё и угрожали за неё наказать.
Существует несколько гипотез того, що зе таке. Самые правдоподобные из них две. Во-первых, это плод воображения перетрудившихся в условиях набирающей обороты гибридной войны американских агентов и дипломатов, которые к тому же начинают трусить и элементарно не справляются с возросшим прессингом. Во-вторых, это воздействие микроволн. И это, прежде всего, вопрос к самим американцам: их посольства и базы, особенно во "враждебных" странах, набиты таким огромным количеством всевозможного подслушивающего и подглядывающего оборудования с крайне вредным для здоровья людей излучением, что человеческие мозги уже не выдерживают…

Что с того?

Советов на этот счёт, как и насчёт ликвидированных шпионов, может быть только два. Во-первых, прекратите гибридную войну и попытки порабощения суверенных стран, и всё успокоится. Во-вторых, если намерены продолжать войну, стисните зубы и принимайте потери, которые в этом случае являются неизбежными. И чем дальше, тем больше. Третьего не дано.

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