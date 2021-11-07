"Убивают надежду": Захарова назвала главное преступление при обстреле беспилотником ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поведение Киева "разнузданным", комментируя обстрел беспилотниками ВСУ наблюдателей ОБСЕ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала тот факт, что наблюдатели ОБСЕ оказались под обстрелом беспилотника ВСУ.

Она напомнила, что пользоваться беспилотниками в Донбассе могут только сами наблюдатели ОБСЕ. Таким образом, Киев нарушает Минские договорённости.

Захарова также подчеркнула, что Берлин и Париж не должны закрывать глаза на разнузданное поведение Киева, которое "убивает надежду граждан Украины на мирную жизнь".

Миссия сообщает, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля.