"Убивать мы умеем. Давайте лучше подумаем, как лечить": Скворцову устыдили за инициативу по эвтаназии

Вопрос эвтаназии в России должен решаться на референдуме, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Её предложение прокомментировал известный российский адвокат Шота Горгадзе.

По мнению юриста, инициатива главы Минздрава является одной их худших, что исходила от федеральных чиновников высокого ранга. Горгадзе подчеркнул, что такие вопросы, как эвтаназия, снятие моратория на смертную казнь и поправки в Уголовный кодекс, не должны решаться референдумом. Решения по этим вопросам должны приниматься только после тщательного анализа всех "за" и "против".

Адвокат напоминает, что неустанная борьба с самыми сложными заболеваниями - это то, что двигает медицину вперёд. Легализация эвтаназии может серьёзно застопорить данный процесс, так как появится "простой выход" из ситуации, отмечает юрист.

Кроме того, апологетами эвтаназии не берётся в расчёт психологическое состояние больных. Причиной подачи заявления на эвтаназию могут быть стрессы и затяжная депрессия или то, что пациент просто не хочет быть обузой для родственников, добавляет юрист.

В конце концов, не исключён вариант использования эвтаназии для разного рода махинаций. Уже сейчас имеются случаи завещаний, заверенных главврачом. "А что начнётся после легализации эвтаназии?" - задаётся вопросом Горгадзе.