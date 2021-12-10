"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокации против России

Депутат Верховной рады Илья Кива предупредил о том, что Украина совместно с США и Великобританией готовят военную провокацию против России. "Убивать будут для реалистичности по-настоящему…", - высказал свою точку зрения политик.

Истерию на Западе и Украине по поводу возможного "вторжения" России в Незалежную по-своему объяснил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива. В своём авторском Telegram-канале он высказал мысль о том, что "Украина со своими западными партнёрами - США и Великобританией, готовят на конец января военную провокацию с Россией".

Нардеп пояснил, что в таком случае инициаторы провокации "убивают двух зайцев". С точки зрения Запада речь идёт об очередной возможности обвинить Россию и наложить на Москву новые санкции. Как вариант - совершить ещё одну попытку сорвать реализацию проекта "Северный поток - 2".

"Для украинской власти - списать свои провалы, голод и холод опять на войну", - продолжил свою мысль Кива, обратив внимание на то, что в настоящее время "активно начался первый этап данной провокации". А именно - "информационная истерия о возможной российской агрессии в конце января". На это время, как полагает нардеп, придётся "пик экономического краха Украины".

Парламентарий высказал уверенность в том, что в России готовы к подобным провокациям, а президенту Украины Владимиру Зеленскому нардеп предсказал грядущее появление за столом переговоров. Кива уверен, что лидер Незалежной станет "выторговывать в первую очередь свою индульгенцию".

"Но убивать будут для реалистичности по-настоящему…", - резюмировал свой пост нардеп.