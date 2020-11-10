"Убитых норок грузят экскаваторами": Показано видео уничтожения миллионов зверьков в Дании

Датские СМИ сняли репортаж об уничтожении миллионов норок на местных фермах. Такое решение было принято после выявления мутации коронавируса как у зверьков, так и у людей, работавших на предприятии.

Видео также разместил на своём Telegram-канале кремлёвский журналист Дмитрий Смирнов.

На кадрах видно, как тушки норок грузят экскаваторами - всего уничтожению подлежат 17 млн животных.

Фермерам ничего не остаётся, как смириться. Один из них признаётся, что он потерял всё - хотел продолжать бизнес отца, но теперь это невозможно.