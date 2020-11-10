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"Убитых норок грузят экскаваторами": Показано видео уничтожения миллионов зверьков в Дании
10 ноября 2020, 14:15 • 103 • В мире
В Сети появилось видео уничтожения выращенных на фермах Дании норок. Ликвидации подлежат 17 млн зверьков - такое решение было принято после выявления мутированной формы коронавируса у животных и у людей, которые с ними работали. На кадрах показано, как убитых норок грузят экскаваторами.
Датские СМИ сняли репортаж об уничтожении миллионов норок на местных фермах. Такое решение было принято после выявления мутации коронавируса как у зверьков, так и у людей, работавших на предприятии.
Видео также разместил на своём Telegram-канале кремлёвский журналист Дмитрий Смирнов.
На кадрах видно, как тушки норок грузят экскаваторами - всего уничтожению подлежат 17 млн животных.
Фермерам ничего не остаётся, как смириться. Один из них признаётся, что он потерял всё - хотел продолжать бизнес отца, но теперь это невозможно.
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