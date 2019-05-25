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"Убитые коты не прощают": В слёзной отставке Мэй увидели "отмщение" за Скрипаля
25 мая 2019, 01:24 • 69 • Политика
Журналист Андрей Медведев связал отставку британского премьер-министра Терезы Мэй с историей отравления Сергея Скрипаля. По словам эксперта, связь между событиями "прямо мистическая".
Российский журналист Андрей Медведев поиронизировал в своём Telegram-канале над отставкой Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании, связав это событие с сообщениями о первом звонке Сергея Скрипаля домой.
"Я вижу между этими событиями прямую связь. Прямо-таки мистическую", - пишет Медведев.
Он замечает, что историю с отравлением Скрипалей запустили, чтобы "спасти Мэй, "Брекзит", партию, внутреннюю политическую стабильность".
"Британия устроила сеанс политического шаманства. Все архетипы налицо", - продолжает журналист, отмечая, что Петрову и Боширову отвели роль злых божеств, вызвавших злого демона "Новичка". Также в истории фигурировала "Тёмная Сторона, откуда приходит Зло и где живут злые колдуны и морлоки".
"Даже ритуальная жертва была. Котейку Скрипаля сожгли", - пишет Медведев, указывая, что Скрипаля впоследствии объявили полумёртвым, но игры с древними силами и архетипами до добра не доводят.
"Мёртвые начинают звонить. Убитые коты не прощают", - заключает Медведев.
В постскриптуме журналист добавляет, что на самом деле Мэй - просто слабый и ведомый политик, а в Британии очевидный кризис, но "про архетипы получается красивее".
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