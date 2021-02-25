"Убить хотелось часто": Тихановская раскрыла карты о жизни с мужем

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская раскрыла карты, рассказав о жизни с мужем-лидером, как она его назвала. "Убить хотелось часто", - призналась женщина.

В интервью, данном украинскому журналисту Дмитрию Гордону, Тихановская впервые прокомментировала слухи о муже-тиране. Политик заверила журналиста, что муж её никогда не избивал, хотя характер у него действительно сродни деспотичному. При этом проявление вспышек агрессии Тихановская списала на признаки "лидерства".

"Сергей - лидер. Он бывал несдержан, да, правда", - сказала она Гордону.

По словам Тихановской, муж действительно мог на неё прикрикнуть или "неодобрительно" отозваться.

"Я не думаю, что он это делал со зла, - такая черта характера", - рассуждала она, отметив, что "иногда под раздачу попадала" не только она.

Политик призналась, что в моменты такой агрессии ей было обидно.

"Но ничего не было такого, чего нельзя было бы простить", - сказала Тихановская.

Она добавила, что "о разводе не думала, но убить мужа хотелось часто".

"Может, у него такие мысли были? Все мы не подарки", - подытожила женщина.

Таким образом, Светлана Тихановская ушла от образа "идеальной жены" и, вероятно, начала подготовку к новому шагу своей политической карьеры.