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"Убить. Избить. Поджечь": Участник событий в Алма-Ате рассказал о кровавых планах погромщиков
11 января 2022, 21:55 • 164 • Политика
Показаны новые подробности захвата резиденции президента Казахстана в Алма-Ате. "Хотели сжечь курсантов", - рассказал очевидец и участник событий, опубликовавший резонансное видео.
Участник событий в Алма-Ате записал видео о том, что происходило в городе 5 января в самый пик погромов. В частности, он рассказал о спасении молодых курсантов, охранявших резиденцию президента Казахстана, которую разграбили и подожгли участники беспорядков.
На опубликованных кадрах видно, как вооружённая толпа бьёт стёкла, поджигает машины, а также грабит магазины и рестораны. Как объяснил автор видео, он вместе с друзьями и единомышленниками отправился к резиденции, чтобы спасти военных, которых собирались убить погромщики.
Мужчина признался, что когда прибыл на место, то уже не чаял найти кого-то в живых, так как резиденция к тому моменту уже полыхала. Он предполагает, что погромщики хотели заживо сжечь охрану здания.
- объяснил автор видео.
Он и его товарищи обошли все помещения горящего здания и нашли в подвале забаррикадировавшихся курсантов. Это были ещё совсем молодые парни.
- отмечает очевидец.
Чтобы вывести курсантов из здания, пришлось пойти на хитрость. Парней переодели в гражданскую одежду, подобранную на улице. Без этого вызволить ребят из горящего здания живыми вряд ли бы получилось, уверен автор видео.
- подчёркивает автор видео.
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