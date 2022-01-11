"Убить. Избить. Поджечь": Участник событий в Алма-Ате рассказал о кровавых планах погромщиков

Показаны новые подробности захвата резиденции президента Казахстана в Алма-Ате. "Хотели сжечь курсантов", - рассказал очевидец и участник событий, опубликовавший резонансное видео.

Участник событий в Алма-Ате записал видео о том, что происходило в городе 5 января в самый пик погромов. В частности, он рассказал о спасении молодых курсантов, охранявших резиденцию президента Казахстана, которую разграбили и подожгли участники беспорядков.

На опубликованных кадрах видно, как вооружённая толпа бьёт стёкла, поджигает машины, а также грабит магазины и рестораны. Как объяснил автор видео, он вместе с друзьями и единомышленниками отправился к резиденции, чтобы спасти военных, которых собирались убить погромщики.

Мужчина признался, что когда прибыл на место, то уже не чаял найти кого-то в живых, так как резиденция к тому моменту уже полыхала. Он предполагает, что погромщики хотели заживо сжечь охрану здания.

Резиденцию защищали курсанты, молодые пацаны... И их офицеры. Мне нужно было вытаскивать их после штурма, иначе их растерзают,

- объяснил автор видео.

Он и его товарищи обошли все помещения горящего здания и нашли в подвале забаррикадировавшихся курсантов. Это были ещё совсем молодые парни.

Пацаны по 18-20 лет. Они были напуганы,

- отмечает очевидец.

Чтобы вывести курсантов из здания, пришлось пойти на хитрость. Парней переодели в гражданскую одежду, подобранную на улице. Без этого вызволить ребят из горящего здания живыми вряд ли бы получилось, уверен автор видео.

(Погромщики) были на адреналине. Грабеж. Убить. Избить. Поджечь. Многие были выпившие. Ходили с ножами, топорами, дубинками, оружием,

- подчёркивает автор видео.