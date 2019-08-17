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"Убило перед самым днём рождения": Бойцы Донбасса сообщили о новых смертях в ВСУ
17 августа 2019, 03:39 • 113 • В мире
Четверо бойцов ВСУ погибли в ночь с 14 на 15 августа, сообщили в Донбассе. По информации разведки народных республик, один из погибших получил смертельные ранения на опорном пункте украинских военных за день до своего дня рождения.
В Донбассе сообщили о новых потерях в рядах ВСУ. Как выяснила разведка народных республик, в ночь на 15 августа четверо украинских военных погибли. Речь идёт о бойцах, воевавших в составе 72-й отдельной механизированной бригады и 74-го отдельного разведывательного батальона.
Некоторые из военных, как выяснила разведка, погибли от осколочных ранений.
Так, уточняется, к примеру, что командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев погиб в районе Золотого, там, где на днях от обстрела ВСУ сгорел дом и была повреждена школа.
Ещё один силовик ВСУ умер за день до своего дня рождения, уточнили бойцы Донбасса.
40-летний Константин Гаврик был ранен на опорном пункте украинских военных в районе Хутора Вольного и погиб за день до своего дня рождения 15 августа, передаёт "Русская весна".
Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные проводят "хаотичное минирование территорий" у линии соприкосновения в Донбассе. Как рассказал глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, пока бойцы Донбасса занимаются разминированием на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской, бойцы ВСУ заняты прямо противоположным делом.
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