В Донбассе сообщили о новых потерях в рядах ВСУ. Как выяснила разведка народных республик, в ночь на 15 августа четверо украинских военных погибли. Речь идёт о бойцах, воевавших в составе 72-й отдельной механизированной бригады и 74-го отдельного разведывательного батальона.

Некоторые из военных, как выяснила разведка, погибли от осколочных ранений.

Так, уточняется, к примеру, что командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев погиб в районе Золотого, там, где на днях от обстрела ВСУ сгорел дом и была повреждена школа.

Ещё один силовик ВСУ умер за день до своего дня рождения, уточнили бойцы Донбасса.

40-летний Константин Гаврик был ранен на опорном пункте украинских военных в районе Хутора Вольного и погиб за день до своего дня рождения 15 августа, передаёт "Русская весна".

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные проводят "хаотичное минирование территорий" у линии соприкосновения в Донбассе. Как рассказал глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, пока бойцы Донбасса занимаются разминированием на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской, бойцы ВСУ заняты прямо противоположным делом.