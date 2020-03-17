"Убей русского": Военкор показал террористов, поющих частушки "под турецким зонтиком" в Идлибе

Военный корреспондент Евгений Поддубный, работающий в эти дни в Сирии, в так называемой идлибской зоне, которая остаётся одной из самых горячих с точки зрения противостояния с боевиками, выпустил небольшой репортаж в своём личном блоге на YouTube.

Рассказал Поддубный о провокациях боевиков. Среди таких - частушки с призывами убивать русских.

"Видит Бог, не хотел я так часто этого делать, но террористы "ан-Нусры" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) под турецким зонтиком скучать точно не дают. Эти балбесы опубликовали видео, как боевики разбрасывают по дороге какие-то металлические осколки, чтобы российская военная полиция не смогла патрулировать трассы М-4".

По словам Поддубного, боевики делают свои вылазки под флагом террористической группировки. Более того, на камеру они призывают к ликвидации наших военных.

"Боевики радостно поют частушки, общий перевод которых (сводится к фразе) "убей русского", прямо рядом с турецким постом у Нираба".

Евгений Поддубный показал, где именно было снято видео боевиков, показав, что эти частушки поют совсем рядом именно с турецким постом. Журналист считает, что это не просто провокация, но и проявление дурости. Очень зря турецкие инструкторы хотя бы не запретили снимать видео своим подшефным, продолжает военкор.

"Более комичной подставы для турецких военных сейчас и представить сложно. В общем, если бы балбесов-террористов там не было, их точно надо было бы придумать".

Поддубный уверен, что есть противоречие в заявлении официальных турецких лиц о том, что они якобы не могут повлиять на боевиков, и тем, что происходит на самом деле. Завтра, добавим, состоится очередное совместное патрулирование участка трассы силами России и Турции.