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"Уберите!": Русские С-400 "в сердце Анкары" задели американцев за живое

02 апреля 2020, 00:35  •  83 • В мире
Российские комплексы С-400, по всей видимости, задевают американские чувства. Постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон потребовала от Анкары убрать С-400, поскольку, поставила она условие, только в этом случае Вашингтон готов помогать своим союзникам по НАТО.
Размещённые в Турции российские комплексы С-400 по-прежнему нешуточно волнуют США. Как заявила американский представитель при НАТО Кэй Бейли Хатчисон, Штаты готовы помогать туркам, но при одном условии. И это условие очевидно - турки должны "убрать" поставленные Россией комплексы.
По всей видимости, российское вооружение действительно задело за живое американских представителей. Как выразилась Кэй Бейли Хатчисон, С-400 стоят "в самом центре Анкары".
При этом, добавила она, всё это сдерживает тот потенциал, который США могут "предоставить для противостояния сирийской агрессии".
"Мы надеемся, что Турция сможет дать отпор сирийской агрессии при поддержке России, в результате которой были убиты многие турецкие солдаты. Мы надеемся, что сможем собрать пакет помощи Турции. Мы надеемся, что Турция не будет размещать в своей стране российскую систему ПВО", - указала она, передаёт РИА Новости.
Напомним, что в начале марта в Москве прошли переговоры президентов России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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