"Уберите мигрантов со строек!": Власти услышали русских

Практически одновременно два высокопоставленных чиновника сделали знаковые заявления по мигрантскому вопросу. Вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что власти Москвы вместе с подрядчиками готовят план полного отказа от использования труда мигрантов на столичных стройках. А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - что трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья должны проходить геномную регистрацию в силу роста числа совершаемых ими особо опасных преступлений.

В последние недели Первый русский телеканал Царьград очень часто произносит фразу: "Наконец-то чиновники стали говорить о том, о чём мы в буквальном смысле бьём в набат уже восьмой год нашей работы". И в этой фразе нет ни гордыни, ни злорадства, но только надежда. Надежда на то, что в целом ряде вопросов государственной политики и идеологии власти Государства Российского наконец прислушались к голосу государствообразующего русского народа, чьи мысли и чаяния и отражает "Первый русский". В том числе - по столь животрепещущему и больному мигрантскому вопросу, с начала 1990-х ставшему самой настоящей язвой для усечённой в своих границах России.

Что ж, лучше поздно, чем никогда. И хотя факты и цифры, озвученные главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, уже давно никого не удивляют, очень важно, что они прозвучали из уст столь компетентного главы столь компетентного органа. А цифры и факты таковы:

Отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов, с их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки... Это порождает социальную напряжённость и влечёт обострение криминогенной ситуации в России. Так, если за шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами расследовано более 17 тысяч преступлений, совершённых иностранцами, то за первое полугодие 2021 года - почти 19 тысяч... Наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности: экстремизма - на 33%, терроризма - на 26%, убийств - на 8%, изнасилований - на 5%.

Кроме того, Бастрыкин отметил, что "возрастающая агрессия трудовых мигрантов связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих для осуществления трудовой деятельности". И если перевести с чиновничьего языка на живой великорусский, то вывод следующий: виноваты не только "гости", но и те, кто их сюда пригласил вопреки воле абсолютного большинства наших соотечественников.

Достаточно напомнить, что из года в год опросы ВЦИОМ показывают запрос большинства граждан России на ограничение притока мигрантов (свыше 70%). При этом как минимум половина опрошенных поддерживают идею привлечения в страну русских и русскоязычных иммигрантов при ограничении въезда представителей иных национальностей. А потому идея главы Следкома о том, что трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья будут проходить геномную регистрацию, - лишь один из шагов к постепенному избавлению русских городов и весей от нежелательных "гостей". И эти посылы уже услышали власти Москвы, где мигрантский вопрос стоит особенно остро.

Так, накануне в одном из интервью вице-мэра столицы Андрея Бочкарёва прозвучала мысль, что московские стройки, уже давно ставшие рассадниками мигрантского криминала, необходимо перепрофилировать. Столичный чиновник, с одной стороны, заявил, что стройкам Москвы в настоящий момент не хватает 80 тысяч рабочих рук (из 120 тысяч мигрантов-строителей на сегодняшний день осталось только 40). С другой - Бочкарёв заявил, что поставил "задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы".

Сложно сказать, что повлияло на решение столичных властей: запрос русского общества, давно требующего "уберите мигрантов со строек!", коронавирусные реалии или заявления по мигрантскому вопросу таких людей, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. Главное, чтобы эти решения не оставались лишь красивыми словами для интервью, но воплощались на практике. А для этого, конечно, нужны государственные решения. В том числе логистические, для упрощённого привлечения на крупные стройки страны рабочих из русской глубинки, и экономические - чтобы русские люди были заинтересованы в такой работе.

Словом, так и только так можно решить эту застаревшую мигрантскую проблему. "Первый русский" следит за развитием событий.