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"Уберите это… с экрана!" Норкин прервал обсуждение из-за "волнующихся зрителей". Зал грохнул от смеха

12 февраля 2020, 20:09  •  177 • Политика
Андрей Норкин перед уходом на рекламу прервал дискуссию в студии из-за "волнующихся зрителей". Собственно, он уточнил собственный окрик - "Уберите это… с экрана!" Зал после этого дополнительного объяснения грохнул от смеха.
Андрей Норкин в эфире авторского политического ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ поспешил успокоить зрителей после своей неосторожной фразы. Гости передачи обсуждали неоднозначные поступки людей в разных точках России и оценку таких поступков гражданским обществом. Мол, может ли общество вмешиваться в дела окружающих?
В том числе речь шла об уроках плавания для детей, где младенцев погружали под воду и крутили их, не давая продышаться. Это одна из методик работы с детьми, которую одобряли и одобряют родители. Однако у многих она вызвала иную реакцию. Норкин, пока гости в студии обсуждали этот и другие случаи, сказал:
"Уберите это… с экрана!" - воскликнул Норкин, имея в виду заставку в студии, и продолжил дискуссию.
Зрители не увидели, что именно было на экране, потому что камеры в этот момент показывали гостей в студии. Поэтому Норкин решил перед уходом на рекламу объясниться:
"Зрители очень волнуются, - начал он, добавляя, что его фраза вызвала дополнительные вопросы, мол, а не гостя ли ведущий выгоняет.
- Нет, не гостя, уточнил Норкин. - Здесь у нас люди исключительно профессиональные".
Студия уточнение встретила дружным смехом.

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