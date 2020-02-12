"Уберите это… с экрана!" Норкин прервал обсуждение из-за "волнующихся зрителей". Зал грохнул от смеха

Андрей Норкин в эфире авторского политического ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ поспешил успокоить зрителей после своей неосторожной фразы. Гости передачи обсуждали неоднозначные поступки людей в разных точках России и оценку таких поступков гражданским обществом. Мол, может ли общество вмешиваться в дела окружающих?

В том числе речь шла об уроках плавания для детей, где младенцев погружали под воду и крутили их, не давая продышаться. Это одна из методик работы с детьми, которую одобряли и одобряют родители. Однако у многих она вызвала иную реакцию. Норкин, пока гости в студии обсуждали этот и другие случаи, сказал:

"Уберите это… с экрана!" - воскликнул Норкин, имея в виду заставку в студии, и продолжил дискуссию.

Зрители не увидели, что именно было на экране, потому что камеры в этот момент показывали гостей в студии. Поэтому Норкин решил перед уходом на рекламу объясниться:

"Зрители очень волнуются, - начал он, добавляя, что его фраза вызвала дополнительные вопросы, мол, а не гостя ли ведущий выгоняет.

- Нет, не гостя, уточнил Норкин. - Здесь у нас люди исключительно профессиональные".

Студия уточнение встретила дружным смехом.