"Убери телефон!": Разозлившего Лукашенко рабочего задержали и… отпустили

В Минске, где уже больше недели происходят массовые протесты, задержали рабочего с МЗКТ Андрея Судама. Информация об этом появилась в оппозиционных белорусских телеграм-каналах.

На видео со встречи президента республики Александра Лукашенко есть момент его перепалки с одним из демонстрантов. Рабочий гневно кричал на главу государства, а тот призвал его к диалогу, но потребовал опустить телефон.

Позднее в соцсетях появился вброс, будто этого рабочего задержали. Однако, как оказалось, задержали совершенно не этого сотрудника, а другого. Того, чей разговор был включен на мероприятии. Эту запись в ходе выступления дал прослушать остальным сам Александр Григорьевич.

На аудио слышно, как некий работник делится планами протестных акций. И именно этого организатора, попавшегося на прослушке, и задержали.

Впрочем, не только его.

По информации белорусских СМИ, Судама и ещё четырёх человек сначала задержали, а после отпустили. Они уже на свободе.