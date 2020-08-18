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"Убери телефон!": Разозлившего Лукашенко рабочего задержали и… отпустили
18 августа 2020, 18:45 • 97 • В мире
В белорусских оппозиционных пабликах накаляют атмосферу избитым способом - вбросом фейков. К примеру, после встречи Александра Лукашенко с рабочими Минского завода колёсных тягачей появилось сообщение, что один из рабочих, вступивших с президентом в перепалку, задержан. На видео со встречи было запечатлено, как глава государства потребовал от протестующего: "Убери телефон!" Вслед за этим появился фейк, что активиста задержали.
В Минске, где уже больше недели происходят массовые протесты, задержали рабочего с МЗКТ Андрея Судама. Информация об этом появилась в оппозиционных белорусских телеграм-каналах.
На видео со встречи президента республики Александра Лукашенко есть момент его перепалки с одним из демонстрантов. Рабочий гневно кричал на главу государства, а тот призвал его к диалогу, но потребовал опустить телефон.
Позднее в соцсетях появился вброс, будто этого рабочего задержали. Однако, как оказалось, задержали совершенно не этого сотрудника, а другого. Того, чей разговор был включен на мероприятии. Эту запись в ходе выступления дал прослушать остальным сам Александр Григорьевич.
На аудио слышно, как некий работник делится планами протестных акций. И именно этого организатора, попавшегося на прослушке, и задержали.
Впрочем, не только его.
По информации белорусских СМИ, Судама и ещё четырёх человек сначала задержали, а после отпустили. Они уже на свободе.
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