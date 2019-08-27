"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий путь в ЕС и НА

Экс-гарант Украины Петр Порошенко между тем считает, что движение к заветным целям идет не очень споро. Поэтому и решил он поторопить своего преемника. По его мнению, новому президенту, правительству и Верховной раде пора "от деклараций переходить к действиям". В частности, команда Зеленского должна уже начать готовиться к саммиту НАТО, который намечен на декабрь текущего года.

"На Туманный Альбион украинская делегация должна прибыть с предельно ясным предложением", — написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook, добавив, что его партия вполне могла бы помочь новому гаранту и объяснить, как правильно вести разговор с "западными партнерами".

"Супер-ход", который поможет быстро попасть в ЕС и НАТО, предложил украинскому президенту и руководитель пресс-службы "Финам" Владислав Исаев. Для этого надо заявить о том, что он не признает разделы Польши, а затем провести референдум о "воссоединении с Сечью Посполитой".

"Пиф-паф - и в дамках. Сразу попадаешь в ЕС и в НАТО, проблема долгов - не твоя проблема, Донбасс и Крым просятся обратно, а вслед за ними окраины России вплоть до Москвы. Конечно, лучше бы по 1942 или хотя бы по 1918 году сразу воссоединиться с Германией, но немцы не настолько тупые и жадные, могут соскочить", - с иронией написал Исаев на своей странице в Facebook