Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американский сенатор Рон Джонсон утверждает, что ему отказали в визе в Россию
Президент Грузии заявила о своих претензиях на Абхазию и Южную Осетию ( Telegram...
Жаркий холод Арктики
Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики
Главная / В мире

"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий путь в ЕС и НА

27 августа 2019, 07:24  •  190 • В мире
Как и у предыдущего украинского президента, едва ли не главным тезисом у Зеленского остается "сохранение курса на Евросоюз и Североатлантический альянс, куда Украины безнадежно пытается "вписаться" последние годы. "У Зеленского есть в запасе супер-ход", - пишет Владислав Исаев, предложив "самый короткий путь" в обе эти организации.
Экс-гарант Украины Петр Порошенко между тем считает, что движение к заветным целям идет не очень споро. Поэтому и решил он поторопить своего преемника. По его мнению, новому президенту, правительству и Верховной раде пора "от деклараций переходить к действиям". В частности, команда Зеленского должна уже начать готовиться к саммиту НАТО, который намечен на декабрь текущего года.
"На Туманный Альбион украинская делегация должна прибыть с предельно ясным предложением", — написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook, добавив, что его партия вполне могла бы помочь новому гаранту и объяснить, как правильно вести разговор с "западными партнерами".
"Супер-ход", который поможет быстро попасть в ЕС и НАТО, предложил украинскому президенту и руководитель пресс-службы "Финам" Владислав Исаев. Для этого надо заявить о том, что он не признает разделы Польши, а затем провести референдум о "воссоединении с Сечью Посполитой".
"Пиф-паф - и в дамках. Сразу попадаешь в ЕС и в НАТО, проблема долгов - не твоя проблема, Донбасс и Крым просятся обратно, а вслед за ними окраины России вплоть до Москвы. Конечно, лучше бы по 1942 или хотя бы по 1918 году сразу воссоединиться с Германией, но немцы не настолько тупые и жадные, могут соскочить", - с иронией написал Исаев на своей странице в Facebook

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



190
Источник
Похожие новости
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий путь в ЕС и НА
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"
27 августа 2019, 00:54
А, может, это случилось в Финляндии? В Норвегии сомневаются в месте второго взрыва 8 августа
26 августа 2019, 11:54
Вступили в силу "химические" санкции против России "по делу Скрипалей"
27 августа 2019, 07:09
«Широкий перечень геополитических проблем»: о чём будут говорить Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Москве
26 августа 2019, 18:24
Стив Джобс всех обманул - он жив и скрывается? Создатель Apple поставил на уши соцсети
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2019, 04:09
"Израиль объявил войну Ирану": Арабские СМИ обсуждают израильские авианалет...
27 августа 2019, 00:54
Каспий тихо становится русским
27 августа 2019, 00:54
Израиль готовится ко второй волне? Как русские Су-35 спугнули интервентов - источники
27 августа 2019, 00:54
"Уволить в полном составе": Экономист предложил Путину радикально решить пр...
27 августа 2019, 00:54
Срочный визит к Путину: Эрдоган едет не договариваться, а ПРОСИТЬ (Камран Гасанов)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 августа 2019, 16:09
"Это было больно": Таблоиды о встрече Путина с Макроном во Франции
24 августа 2019, 19:28
⚡ Кедми рассказал ВСЕ о ядерном оружии! Студия Соловьева не может поверить!
25 августа 2019, 00:09
Как Путин из США страну бомжей сделал
21 августа 2019, 01:54
Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украинцев
23 августа 2019, 02:39
"Мы, украинцы, не хотим вас видеть": Главреда "Медузы" с позором "изгнали" из Киева
25 августа 2019, 01:39
Никита Исаев: Войны не избежать
23 августа 2019, 02:39
"А Путин нас спасёт?": Сербы и турки вместе проучили мигрантов за глумление над стариком
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.