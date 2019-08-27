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"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий путь в ЕС и НА
27 августа 2019, 07:24 • 190 • В мире
Как и у предыдущего украинского президента, едва ли не главным тезисом у Зеленского остается "сохранение курса на Евросоюз и Североатлантический альянс, куда Украины безнадежно пытается "вписаться" последние годы. "У Зеленского есть в запасе супер-ход", - пишет Владислав Исаев, предложив "самый короткий путь" в обе эти организации.
Экс-гарант Украины Петр Порошенко между тем считает, что движение к заветным целям идет не очень споро. Поэтому и решил он поторопить своего преемника. По его мнению, новому президенту, правительству и Верховной раде пора "от деклараций переходить к действиям". В частности, команда Зеленского должна уже начать готовиться к саммиту НАТО, который намечен на декабрь текущего года.
"На Туманный Альбион украинская делегация должна прибыть с предельно ясным предложением", — написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook, добавив, что его партия вполне могла бы помочь новому гаранту и объяснить, как правильно вести разговор с "западными партнерами".
"Супер-ход", который поможет быстро попасть в ЕС и НАТО, предложил украинскому президенту и руководитель пресс-службы "Финам" Владислав Исаев. Для этого надо заявить о том, что он не признает разделы Польши, а затем провести референдум о "воссоединении с Сечью Посполитой".
"Пиф-паф - и в дамках. Сразу попадаешь в ЕС и в НАТО, проблема долгов - не твоя проблема, Донбасс и Крым просятся обратно, а вслед за ними окраины России вплоть до Москвы. Конечно, лучше бы по 1942 или хотя бы по 1918 году сразу воссоединиться с Германией, но немцы не настолько тупые и жадные, могут соскочить", - с иронией написал Исаев на своей странице в Facebook
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