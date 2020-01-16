"У всех иностранное гражданство?": Опубликована лучшая шутка в Сети про отставку правительства

Правительство России 15 января в полном составе подало в отставку. Перед этим президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию, в котором предложил внести в Конституцию запрет на иностранное гражданство для управленческой элиты. Пользователи соцсетей увидели связь между двумя событиями.

"Правительство РФ подаёт в отставку. Что, у всех есть иностранное гражданство?" - шутит в Twitter военкор КП Александр Коц.

"Ещё и половину ГД нужно прихватить!" - добавляет Prohozhiy @ProhozhiyR.

"Когда ВВП говорил о единственном гражданстве для высшего управления, я ещё подумал: неплохо было бы сделать их невыездными после окончания службы, лет на 5. Лучше на 10", - отмечает Grosso Modo @betman_14.