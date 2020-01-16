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"У всех иностранное гражданство?": Опубликована лучшая шутка в Сети про отставку правительства

16 января 2020, 08:09  •  103 • Политика
Премьер Медведев и правительство России подали в отставку. "Что, у всех есть иностранное гражданство?" - шутят в соцсетях.
Правительство России 15 января в полном составе подало в отставку. Перед этим президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию, в котором предложил внести в Конституцию запрет на иностранное гражданство для управленческой элиты. Пользователи соцсетей увидели связь между двумя событиями.
"Правительство РФ подаёт в отставку. Что, у всех есть иностранное гражданство?" - шутит в Twitter военкор КП Александр Коц.
"Ещё и половину ГД нужно прихватить!" - добавляет Prohozhiy @ProhozhiyR.
"Когда ВВП говорил о единственном гражданстве для высшего управления, я ещё подумал: неплохо было бы сделать их невыездными после окончания службы, лет на 5. Лучше на 10", - отмечает Grosso Modo @betman_14.
Напомним, что прежний состав правительства был отправлен в отставку вскоре после послания президента России Федеральному Собранию. При этом Владимир Путин отметил, что у правительства в минувшем году "не всё получилось". Также он пообещал в ближайшее время встретиться с каждым членом кабмина.
Фото: скриншот Twitter/@sashakots

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