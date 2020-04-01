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"У врачей было только 24 часа, чтобы спасти": В Швейцарии 95-летняя старушка рассказала, как победила коронавирус

01 апреля 2020, 01:35  •  61 • В мире
В Швейцарии 95-летняя старушка Гертруда Фаттон рассказала о том, как победила коронавирус. Жизнь женщины висела на волоске. Дочь заболевшей призналась, что "у врачей было только 24 часа, чтобы спасти её".
95-летняя жительница Швейцарии Гертруда Фаттон рассказала местной газете Newshub о том, как смогла победить коронавирус.
Женщина неделю лежала с плохим самочувствием дома в городе Ле-Локль, однако потом болезнь обострилась. После того как начались проблемы с дыханием, женщину госпитализировали. В клинике Гертруде трижды в день кололи антибиотики через вены.
Она призналась, что её состояние было тяжёлым, "но в целом было терпимо". Кроме антибиотиков, исцелиться от COVID-19 женщине помог противомалярийный препарат хлорохин.
Дочь Фаттон призналась, что жизнь её мамы висела на волоске. Так, один раз медики передали, что в крови у Гертруды резко понизилось содержание кислорода.
У врачей было только 24 часа, чтобы спасти её. Я очень-очень боялась, что той ночью я попрощаюсь с ней, - поделилась Жаклин.
Однако уже очень скоро 95-летняя пенсионерка смогла полностью одолеть недуг.
Согласно последним сведениям, в Швейцарии коронавирусом заразились свыше 14,8 тысячи граждан. Умерли в стране от COVID-19 300 человек.

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