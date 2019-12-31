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"У Владимира Путина хватило мужества": Кадыров поблагодарил президента за сильную Россию

31 декабря 2019, 15:09  •  15 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров одним из первых 31 декабря поздравил президента РФ Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения в руководстве страны. "У Владимира Путина хватило мужества взять на себя всю ответственность за судьбу России. И он отлично справился с этой задачей", - отметил политик и поблагодарил его за возмужавшее и сильное государство.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения в руководстве страны: 31 декабря 2019 года исполняется ровно 20 лет с того дня, как нашу страну возглавил Владимир Путин.
Как отмечает Кадыров в своём обращении, тогда, 20 лет назад, Путин возглавил Россию в очень непростое, трудное время, когда в экономике, да и в целом в стране царил хаос, "в Чечне бесчинствовал международный терроризм, который поставил цель развалить, уничтожить государство".
Но Путин справился с этим.
"У Владимира Путина хватило мужества взять на себя всю ответственность за судьбу России. И он отлично справился с этой задачей. Шаг за шагом был наведён порядок во всех сферах", - подчеркнул Кадыров.
Он отметил, что Путин вместе с его отцом, экс-лидером Чечни Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым, уничтожил терроризм и сохранил целостность России.
"Чеченский народ на референдуме сделал свой выбор - быть вместе с Россией. Наша страна во главе с Владимиром Путиным прошла через многие испытания, окрепла и стала сильной державой. Я поздравляю нашего Национального лидера Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения в руководстве Российской Федерации!" - отметил он.
Глава региона подчеркнул, что народ республики благодарен президенту России "за восстановленные, сияющие красотой города и сёла, за мир и стабильность".
Своё поздравление Кадыров завершил ярко, в привычном стиле: "Разрешите доложить: готов по первому приказу выполнить любое ваше поручение!"
Ранее в Сети были обнародованы сотни фото- и видеоматериалов, сделанных за 20 лет работы Владимира Путина на постах президента и главы правительства России. Проект, приуроченный к этой юбилейной дате, носит название "Путин. 20 лет".
Как отмечается на сайте проекта, в галерее представлены фотографии и записи, часть которых "хорошо известна, часть уже наверняка забылась, а некоторые публикуются впервые". Чтобы увидеть и оценить все архивные медиаматериалы, потребуется около двух с половиной часов.

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