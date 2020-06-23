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"У вас там всё хорошо?" Навальный использовал эксгибициониста для протеста и получил шквал критики

23 июня 2020, 23:00  •  108 • Политика
Навальный использовал эксгибициониста у детской площадки для протеста против голосования за поправки к Конституции. "Ройзман про говно пишет, Навальный про эксгибициониста-педофила. У вас там все хорошо?" - интересуются пользователи соцсетей.
Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный воспользовался новостью о розыске эксгибициониста, который кружил без штанов вокруг детской площадки, для протеста против голосования за поправки к Конституции. Подписчики "борца с режимом" оказались немало этому удивлены.
Речь идёт о новости с заголовком: "В Гостилицах ищут эксгибициониста. Он кружил без штанов вокруг детской площадки". Навальный дописал, уже от себя: "И призывал приходить на голосование!"
"Несите таблетки! У Лёши снова приступ..." - гласит первый же комментарий к этой записи в Twitter.
"Лех, ты это кончай, поймают ведь", - добавляет @xoxa32.
"Ройзман про говно пишет, Навальный про эксгибициониста-педофила. У вас там всё хорошо? Ещё, может, какие аллегории нам представите?" - @timofeyka_.
Напомним, что голосование за поправки к Конституции должно состояться 1 июля. В сегодняшнем обращении к народу президент России Владимир Путин подчеркнул, что изменения в основной закон будут приняты, только если их поддержит большинство граждан страны.
Фото: скриншот Twitter/@navalny

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