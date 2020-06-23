"У вас там всё хорошо?" Навальный использовал эксгибициониста для протеста и получил шквал критики

Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный воспользовался новостью о розыске эксгибициониста, который кружил без штанов вокруг детской площадки, для протеста против голосования за поправки к Конституции. Подписчики "борца с режимом" оказались немало этому удивлены.

Речь идёт о новости с заголовком: "В Гостилицах ищут эксгибициониста. Он кружил без штанов вокруг детской площадки". Навальный дописал, уже от себя: "И призывал приходить на голосование!"

"Несите таблетки! У Лёши снова приступ..." - гласит первый же комментарий к этой записи в Twitter. "Лех, ты это кончай, поймают ведь", - добавляет @xoxa32. "Ройзман про говно пишет, Навальный про эксгибициониста-педофила. У вас там всё хорошо? Ещё, может, какие аллегории нам представите?" - @timofeyka_.

Напомним, что голосование за поправки к Конституции должно состояться 1 июля. В сегодняшнем обращении к народу президент России Владимир Путин подчеркнул, что изменения в основной закон будут приняты, только если их поддержит большинство граждан страны.

Фото: скриншот Twitter/@navalny