"У вас своя жизнь, у нас - своя": Эксперт напомнил России о катастрофических последствиях "социального СПИДа"

В программе "Дежурный по редакции" говорили о наболевшем - о чиновниках, которые, по сути, не желают в упор видеть нужды и чаяния граждан. В Кемерове появилась ель за 18 млн рублей, в Тулуне людей оставили замерзать в подтопленных домах.

Ситуация близка к критической, отметил гость студии - директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

В то же время, подчеркнул он, в такой ситуации страшно даже не то, что народный гнев может вылиться в митинги или иные акции, - страшен "социальный СПИД". В частности, люди, устав от такого наплевательского отношения, попросту перестанут воспринимать чиновников как класс.

"Я боюсь не выхода народа на улицы, я боюсь социального СПИДа. Я боюсь, что в результате народ скажет: "Ребят! У вас своя жизнь, у нас - своя". Это уже было в конце 1980-х и закончилось тем, что три человека развалили страну, которую две мировые войны не взяли. Потеря доверия - это разрыв коммуникации с обществом", - напомнил он об исторических уроках.

Журавлёв отметил, что госаппарат, как бы о нём ни отзывались, в России работает хорошо, беда лишь в том, что работает он на себя, а не в интересах граждан.

И если федеральная власть будет наказывать зарвавшихся чиновников в регионах за их художества, возможно, тогда они и будут думать о людях, добавил он.