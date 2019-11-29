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"У вас своя жизнь, у нас - своя": Эксперт напомнил России о катастрофических последствиях "социального СПИДа"
29 ноября 2019, 12:54 • 97 • Политика
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв объяснил, чем чревато тотальное и длительное игнорирование чиновниками людских жалоб и просьб. По его словам, ситуация может завершиться как в 1980-х - разгулом так называемого социального СПИДа. Люди попросту перестанут воспринимать чиновников как класс. "У вас своя жизнь, у нас - своя" - вот так могут отреагировать граждане, что породит колоссальный раскол.
В программе "Дежурный по редакции" говорили о наболевшем - о чиновниках, которые, по сути, не желают в упор видеть нужды и чаяния граждан. В Кемерове появилась ель за 18 млн рублей, в Тулуне людей оставили замерзать в подтопленных домах.
Ситуация близка к критической, отметил гость студии - директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
В то же время, подчеркнул он, в такой ситуации страшно даже не то, что народный гнев может вылиться в митинги или иные акции, - страшен "социальный СПИД". В частности, люди, устав от такого наплевательского отношения, попросту перестанут воспринимать чиновников как класс.
"Я боюсь не выхода народа на улицы, я боюсь социального СПИДа. Я боюсь, что в результате народ скажет: "Ребят! У вас своя жизнь, у нас - своя". Это уже было в конце 1980-х и закончилось тем, что три человека развалили страну, которую две мировые войны не взяли. Потеря доверия - это разрыв коммуникации с обществом", - напомнил он об исторических уроках.
Журавлёв отметил, что госаппарат, как бы о нём ни отзывались, в России работает хорошо, беда лишь в том, что работает он на себя, а не в интересах граждан.
И если федеральная власть будет наказывать зарвавшихся чиновников в регионах за их художества, возможно, тогда они и будут думать о людях, добавил он.
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