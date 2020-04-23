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"У вас сейчас нет защиты - ни социальной, ни правовой": Мэр Сибая посмеялся над безработными горожанами
23 апреля 2020, 00:10 • 91 • Политика
Мэр Сибая обратился к горожанам, потерявшим работу из-за коронавируса. "У вас сейчас нет защиты - ни социальной, ни правовой", - посмеялся он над безработными людьми.
Мэр башкирского города Сибай Рустем Афзалов заявил его жителям, что они сами виноваты в том, что потеряли работу из-за эпидемии коронавируса. Издевательское сообщение появилось на странице градоначальника в социальной сети Facebook.
Таким оригинальным образом Рустем Афзалов решил ответить на жалобы горожан по поводу того, что они лишились работы из-за коронавируса. Однако вместо сочувствия и помощи мэр Сибая просто посмеялся над людьми. Он заявил, что те сами виноваты, так как до эпидемии работали на частное лицо или без официального оформления.
Он добавил, что безработные жители Сибая должны извлечь из этого урок и не повторять подобной ошибки в будущем.
Стоит отметить, что Афзалов уже не первый раз оскорбляет жителей города. В феврале он назвал жителя Сибая "непонятным экскрементом" за жалобу на экологическую ситуацию в городе, сообщает канал "360".
Фото: скриншот facebook.com/profile.php?id=100006771219349
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