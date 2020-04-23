"У вас сейчас нет защиты - ни социальной, ни правовой": Мэр Сибая посмеялся над безработными горожанами

Мэр башкирского города Сибай Рустем Афзалов заявил его жителям, что они сами виноваты в том, что потеряли работу из-за эпидемии коронавируса. Издевательское сообщение появилось на странице градоначальника в социальной сети Facebook.

Таким оригинальным образом Рустем Афзалов решил ответить на жалобы горожан по поводу того, что они лишились работы из-за коронавируса. Однако вместо сочувствия и помощи мэр Сибая просто посмеялся над людьми. Он заявил, что те сами виноваты, так как до эпидемии работали на частное лицо или без официального оформления.

У вас сейчас нет защиты - ни социальной, ни правовой. Вы совершили большую ошибку, когда согласились на "зарплату в конверте". Возможно, тогда вы не понимали, что делаете. Возможно, вы знали, на что идёте, и решили рискнуть. Но в любом случае вы проиграли, - написал Рустем Афзалов.

Он добавил, что безработные жители Сибая должны извлечь из этого урок и не повторять подобной ошибки в будущем.

Стесняюсь спросить, а в Сибае много рабочих мест с хорошей белой зарплатой? Тогда почему эти непонятливые граждане выбирают серую зарплату? - негодуют люди в комментариях.

Стоит отметить, что Афзалов уже не первый раз оскорбляет жителей города. В феврале он назвал жителя Сибая "непонятным экскрементом" за жалобу на экологическую ситуацию в городе, сообщает канал "360".

Фото: скриншот facebook.com/profile.php?id=100006771219349