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"У вас "крышу сносит" от вседозволенности?": Пронько о новом матерном скандале с членом "Единой России"

15 ноября 2019, 04:24  •  75 • Политика
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником-единороссом. "Что происходит с вами, господа, которые пошли служить народу и государству? У вас "крышу сносит" от вседозволенности?" - задаётся вопросом экономический обозреватель Юрий Пронько.
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района и член партии "Единая Россия" грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения. Ситуацию прокомментировал экономический обозреватель Юрий Пронько в передаче "Сухой остаток" на канале Царьград.
По его мнению, в Псковской области партия "Единая Россия" умудрилась пробить очередное дно. Даже если видео специально слили накануне крупного назначения чиновника его конкуренты, это нисколько не оправдывает его поведение. Обозреватель отмечает, что вести себя подобным образом - это просто низость.
"Говорить полицейским, что ни в одном районе Псковщины автомобили с людьми такого статуса не останавливают, назвать одного из сотрудников "шестёркой", заявить представителям правопорядка, что они ему, выбранному должностному лицу, ничего не сделают - это нормально? Что происходит с вами, господа, которые пошли служить народу и государству? У вас "крышу сносит" от вседозволенности?" - задается риторическим вопросом Пронько.
Он напоминает, что таким поведением чиновник дискредитировал не только себя, но и всю систему власти, к которой у народа и так есть некоторые вопросы. Эксперт подчёркивает, что никакие должности не дают права оскорблять других людей.
Пронько указывает, что это далеко не первый случай подобного поведения со стороны представителей партии власти. Чиновница из Екатеринбурга заявила, что государство гражданам ничего не должно и рожать детей их не просило. А в Саратове чиновница-единоросска заявила, что вполне можно жить на одних "макарошках". Глава одного из районов Свердловской области совсем недавно заявил общественности, что если люди не будут поддерживать "правящую партию", которая контролирует Госдуму и региональное заксобрание, город будет наказан.
"Происходящее говорит об одном - машина государственного управления дала серьёзный сбой. "Слуги" оторвались от того самого народа, который их содержит и благодаря которому они и сели в свои кресла", - подытожил Пронько.

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