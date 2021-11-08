"У вас QR-код отклеился": На одно утро людей лишили всех прав

Утро 8 ноября ознаменовалось скандалом: обладатели сертификатов о вакцинации в России внезапно выяснили, что эти документы (и пресловутые QR-коды к ним) действительны в течение не года, а только шести месяцев. Шум в социальных сетях достиг каких-то начальственных ушей, и чреватое социальным взрывом решение оперативно отменили. Классическое "ложки нашлись, а осадочек остался", однако, в действии: государство вновь снизило свой кредит доверия в глазах граждан.

Куар обрушил "Госуслуги"

Миллионы людей, которые сделали прививку от коронавируса больше полугода назад, внезапно выяснили, что их сертификаты о вакцинации больше недействительны: сканеры "светились красным" и сообщали, что сертификат просрочен. Это вызывало, мягко говоря, удивление и, говоря ещё мягче, создавало гражданам неудобства.

Дело в том, что до 8 ноября 2021 года сертификаты привившимся выдавали на год (переболевшим – на полгода или вообще не выдавали). О том, что сроки годности документов изменились, никто не сообщал: просто поставили перед фактом.

Возмущение в социальных сетях поднялось практически мгновенно – и система очень быстро дала задний ход. На горячей линии официального портала правительства РФ о коронавирусе в России "стопкоронавирус рф." журналистам начали объяснять, что официального подтверждения изменения сроков годности сертификатов не было, и дело, вероятно, в технических сбоях. Тем, чьи сертификаты внезапно стали недействительными, предлагалось подать по этому поводу специальную жалобу на "Госуслугах". "Госуслуги" закономерно не выдержали наплыва недовольных – сообщения "сервис временно недоступен" появились уже к 10 утра по московскому времени.

"А вдруг прокатит?" – не прокатило

В общем, блин вышел комом – "обнуление" сертификатов само оказалось обнулено. Граждан решили лишний раз не злить. Остаётся спросить себя: что же это было?

С политической точки зрения, если нам дорога социальная стабильность, "обнуление" куар-кодов, с которым столкнулись сегодня граждане, – это очень плохое решение. Это абсолютно ничем не спровоцированный плевок в самых лояльных. Именно в тех людей, которые, доверяя государству, в первых рядах добровольно отправились на прививку. Именно они оказались сегодня в ложном положении: их внезапно, без предупреждения, лишили части их прав.

Зачем? Для чего это могло понадобиться? Если в целях ускорения всеобщей вакцинации – то это просто глупо. В стране, по последним данным, вакцинированы в лучшем случае половина трудоспособных. Занимайтесь теми, кто ещё не привит. Нет, начинают давление на уже привитых. Почему?

Потому, очевидно, что уже все мировые производители вакцин согласились с тем, что их продукция имеет определённый срок годности. В среднем через шесть месяцев вакцина перестаёт обеспечивать безопасность. Нужна ревакцинация. Не будем спорить о реальных основаниях для такого решения – это бессмысленно. Спросим: что важнее? Ревакцинация уже привитых или вакцинация тех, что ещё не привит?

Бей своих, чтоб чужие боялись

Как вообще могла возникнуть мысль "обнулить" сертификаты? Не в том ли дело, что система "как бы добровольного принуждения" к вакцинации забуксовала и администраторам показалось проще, чтобы сохранить темп расходования вакцины, загонять по второму разу прививаться тех, кто уже это сделал? Они лояльные, на них можно "ездить".

А то, в самом деле, кто их знает, этих непривитых – они уже протестовать, может быть, готовы. Как вот в Еврейской автономной области врачи скорой помощи.

Любая лояльность, однако, имеет свои пределы. И в данном случае инициаторы "обнуления" явно переоценили покорность вверенного им народа. Судя по первой реакции, до массового протеста оставалось рукой подать. Старая шутка "Вы что, хотите как в Париже?!" обрела новый смысл – французские протесты вполне могли повториться в Москве.

Но всё-таки интересно: зачем? Чем и о чём думали? Почему выбрали максимально конфликтное решение?

Конечно, не исключено, что официальное объяснение – сбой системы – полностью соответствует истине. Вместе с будущими QR-кодами, которые теперь будут выдавать лишь на полгода, списали срок действия и уже выданным. Но в этом случае должны быть серьёзные увольнения и как минимум административное расследование – социально значимая, местами даже репрессивная система просто не имеет права на такой грубый сбой. Увидим ли мы наказания? Конечно же, нет. А раз нет, то нет и веры чиновничьей версии.

Что с того?

Проблема ведь не только и не столько в неудобствах, которые созданы для миллионов людей – причём для людей самых лояльных. Проблема в том, что в очередной раз государство нарушило взятые на себя обязательства. Оно показало, что ему нельзя доверять. Даже в малом.

Многие сегодня вспомнят про пенсионную реформу и то, какой взрыв негодования она вызвала. Но даже эту проклятую реформу обсуждали много недель подряд, принимали закон, ждали выступления президента. Несправедливое решение было хоть как-то мотивировано. А чем мотивировано внезапное лишение права нормально ходить по родному городу для человека, который пошёл государству навстречу в тревожном вопросе вакцинации?