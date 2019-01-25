"У вас есть 72 часа": армия и верховный суд Венесуэлы встали на сторону закона и Мадуро

Венесуэльская армия, а также верховный суд и избирательная комиссия встали на сторону закона и президента страны Николаса Мадуро, выступив против попыток узурпации власти со стороны лидера Венесуэлы, низложенного спикера национального собрания Хуана Гуаидо. Мадуро обратился к поддерживающим переворот американским дипломатам: "У вас есть 72 часа, чтобы убраться из страны".

Венесуэльские военные поддержали президента страны Николаса Мадуро, который столкнулся с угрозой государственного переворота и вторжения американской армии. Также на стороне законного правительства выступили верховный комиссар страны и судейское сообщество. Американских дипломатов, активно поддерживающих самопровозгласившего себя президентом Хуана Гуаидо, попросили в 72 часа убраться из Каракаса.

Командование Боливарианской республики публично заявило о поддержке своего главнокомандующего, Николаса Мадуро, поздно вечером в четверг, 24 января. "Боливарианские национальные вооруженные силы никогда не примут президента, навязанного теневыми группами с теневыми интересами, который был незаконно самопровозглашен", - заявил генерал Владимир Падрино Лопес от имени группы самых влиятельных военных в стране, передает El Mundo*.

Министр обороны завершил свою эмоциональную речь выкриком "Вива Чавес!", призвав, таким образом, продолжать усилия предшественника Николаса Мадуро, всенародно любимого лидера Венесуэлы Уго Чавеса, который до конца своих дней сопротивлялся попыткам США навязать стране собственную политику.

Генерал Лопес также призвал Мадуро к "конструктивному диалогу" по всем разногласиям, которые не могут быть решены в рамках конституции Венесуэлы, и поблагодарил "добрую волю" правительств, выступивших за "конституционное решение" разразившегося политического кризиса. Речь идет о Мексике и Уругвае, которые подтвердили факт признания Мадуро законно избранным президентом страны и предложили себя в качестве возможных посредников. Сам Мадуро ранее публично поблагодарил за "полную поддержку" своего союзника, президента России Владимира Путина.

Также о признании Мадуро в качестве единственного и законного президента Венесуэлы заявили генеральный прокурор страны, верховный комиссар, национальный избирательный совет и верховный суд.

Отметим, Николас Мадуро лично выступил в верховном суде страны, указав, что юридических оснований для объявления его недееспособным и назначении исполняющего обязанности нет. Он указал на 233 статью Конституции (на которую ссылался Гуаидо), в которых говорится, что такое решение возможно в случае смерти, отречения или отстранения президента по суду, а также невозможности исполнять обязанности по состоянию физического или психического здоровья.

Мадуро заверил, что он полностью здоров и готов исполнять свои обязанности до 2025 года, как и обещал в президентской присяге.

В то же время полномочия Хуана Гуаидо, оппозиционного лидера национального парламента, провозгласившего себя исполняющим обязанности президента, признали США, а вслед за ними Организация американских государств, страны группы Лимы (кроме Мексики) и ряд стран ЕС. El Pais** отмечает, что в Евросоюзе в узаконивании переворота в Венесуэле больше всего заинтересована Испания, именно правительство этой страны добивается выработки общей позиции ЕС по поводу произошедшего.

Пока Брюссель занимает сдержанную позицию. В ночь на 25 января глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини выступила с экстренным заявлением, в котором призвала стороны конфликта воздержаться от применения насилия. Не имея поддержки всех 27 государств-стран ЕС, она воздержалась от признания Гуаидо, однако выразила мнение, что "народ Венесуэлы массово потребовал демократии и возможности свободно определять собственную судьбу".

ЕС, подчеркнула Могерини, поддерживает возглавляемое Гуаидо Национальное собрание как "демократически избранный институт". О поддержке столь же демократично избранного Мадуро она говорить отказалась, а тот факт, что назначение Гуаидо спикером было аннулировано верховным судом страны, проигнорировала.

Тем временем правительство Мадуро столкнулось с недвусмысленной угрозой военной интервенции. Госсекретарь США Майкл Помпео допустил военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле под предлогом защиты находящихся в стране дипломатов. Это заявление он сделал уже после того, как Николас Мадуро заявил, что у них есть 72 часа, чтобы убраться с территории страны.

В противовес ему Хуан Гуаидо призвал американских граждан остаться в Венесуэле, заверив, что народ их "признает". Также лидер оппозиции пообещал амнистию всем, кто выступит в его поддержку.

* - El Mundo

** - El Pais