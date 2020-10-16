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"У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции...": Звонок Путина стал мемом
16 октября 2020, 18:10 • 382 • Политика
После введённых из-за "отравления" Алексея Навального санкций ЕС по соцсетям поползли новые мемы. В том числе и с президентом Владимиром Путиным в качестве героя. "У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции…" - делает на картинке предупреждающий звонок российский лидер.
Напомним, накануне стало известно о том, что под новыми санкциями Евросоюза из-за "отравления" Алексея Навального оказались сразу шесть граждан РФ. В их числе и сотрудники аппарата президента России Владимира Путина.
По соцсетям тут же распространились мемы. Один из них - с тонким намёком в виде звонка президента России. Правда, без указания адресата, но в свете новых рестрикций и очередных страшилок о русской армии Европе стоит напрячься.
"У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции, иначе я отправлю к вам Ивана..." Новый мем с Владимиром Путиным состоит из двух частей. На верхней картинке - разговор главы государства с кем-то по телефону. На другой - суровое лицо нашего военного, буквально обвешанного самым разным оружием.
Фото: скриншот vk.com/mestovstrechinantv
Интернет-пользователи отреагировали мгновенно.
"Иван впечатлил", - восхитилась под постом Валентина Щукина.
"Это вам не шмаршмегер!" - заметила Татьяна Калюгина, очевидно, имея в виду американского актёра Арнольда Шварценеггера.
Олег Гамалеев назвал новый мем "страшилками из бункера".
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