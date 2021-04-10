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"У Украины этого нет": Кедми перечислил уязвимые места ВСУ

10 апреля 2021, 10:00  •  50 • Политика
Политолог Яков Кедми прокомментировал эскалацию конфликта в Донбассе. По его мнению, Украина не может перенести военные действия на территорию Донецкой или Луганской республик, поскольку у Киева просто нет современной военной техники.
Обострение на востоке Украины прокомментировал известный политолог Яков Кедми. Он оценил риски дальнейшей эскалации конфликта. По его словам, военный потенциал Луганска и Донецка не позволит ВСУ Украины перенести военные действия на территорию республик.
Кедми напомнил, что в распоряжении Донбасса есть три танковых корпуса, а техника и вооружение Украины — это наследие СССР.
"Качество танков у ЛДНР выше. И танкисты намного лучше обучены. Что сказать - профессиональные солдаты. Количество артиллерии у ЛДНР в три раза больше, чем у Украины", — цитируют политолога "Невские новости".
Кедми добавил, что Украина до сих пор не наладила собственное производство боеприпасов, поэтом пользуется ещё советскими "остатками". Некоторым снарядам уже по 40 лет, отметил политолог.
"Новая артиллерия использует новые снаряды и новые системы координации. У Украины этого нет. Как Украина вообще может воевать?", — удивился Кедми.

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