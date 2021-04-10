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"У турок действительно рекорд": Россия может "закрыть" Турцию вовсе не из-за COVID - Норкин

10 апреля 2021, 03:35  •  137 • Политика
Телеведущий Андрей Норкин считает, что Россия может "закрыть" Турцию вовсе не из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19. "У турок действительно рекорд", - признал он и заговорил о подводных камнях данной ситуации.
Турция сообщала о суточном приросте в 3-3,5 тысячи случаев COVID-19, но потом была изменена методика подсчёта. В результате количество новых инфицированных стало 35 тысяч в сутки, а к 7 апреля - 50 тысяч. Аналитики уже окрестили эту страну новым эпицентром коронавируса.
Ситуацию обсуждали в эфире программы "Место встречи". Андрей Норкин отметил, что из 13 городов России до сих пор Росавиация запрещает отправлять самолёты в Турцию. В Роспотребнадзоре выяснили, что в основном заражённые британским или латиноамериканским штаммами COVID-19 прилетают именно из этой страны.
Журналист предположил, что Россия всё-таки ограничит туристический поток.
"Но не потому, что мы так решим турок немножко придержать, а потому, что так складываются обстоятельства. У турок действительно рекорд", - произнёс Норкин.
Он отметил, что в Турции уже поднялась волна паники от возможной потери туристов из России, ведь именно они составляют гигантскую долю от всех отдыхающих. Без них туристический сезон может быть просто сорван, а значит, экономика сильно пострадает.
По словам Норкина, "закрытие" Турции может стать рычагом давления на Реджепа Тайипа Эрдогана, когда будут затрагиваться некоторые чувствительные вопросы на переговорах. Эксперты в студии уверены: турецкий президент на месте Владимира Путина не упустил бы такой шанс.

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