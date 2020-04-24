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"У Центробанка истерика": Сергей Михеев показал, как чиновники "требуют репрессий"
24 апреля 2020, 17:10 • 137 • Политика
Политолог Сергей Михеев показал, как чиновники регулятора "требуют репрессий". "У Центробанка истерика", - уверен Михеев.
Политолог Сергей Михеев в личном Telegram-канале "Железная логика" оценил решение Центробанка написать откровенную кляузу на академика, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
"У Центробанка истерика. Требуют заткнуть Глазьева. Требуют репрессий фактически. "Ограничить коммуникационную активность". У Глазьева есть мысли, которые неплохо было бы обсудить. Вместо этого - требование заткнуть. В жанре доноса. Вот такие либеральные нравы в Центробанке", - написал Михеев.
Напомним, Глазьев является ярым и последовательным критиком денежно-кредитной политики Центробанка. Поэтому аналитики не исключают, что кляузы ЦБ на министра ЕЭК связаны именно с этим.
Согласен с подобной позицией и помощник Сергея Глазьева Сергей Ткачук. "Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились", - сказал он.
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