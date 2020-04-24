"У Центробанка истерика": Сергей Михеев показал, как чиновники "требуют репрессий"

Политолог Сергей Михеев в личном Telegram-канале "Железная логика" оценил решение Центробанка написать откровенную кляузу на академика, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.

"У Центробанка истерика. Требуют заткнуть Глазьева. Требуют репрессий фактически. "Ограничить коммуникационную активность". У Глазьева есть мысли, которые неплохо было бы обсудить. Вместо этого - требование заткнуть. В жанре доноса. Вот такие либеральные нравы в Центробанке", - написал Михеев.

Напомним, Глазьев является ярым и последовательным критиком денежно-кредитной политики Центробанка. Поэтому аналитики не исключают, что кляузы ЦБ на министра ЕЭК связаны именно с этим.

Глазьев предлагает контролировать спекулятивный капитал - ввести ограничения различного характера. И этот спекулятивный капитал так громко вопит, потому что это их задели за живое, это направляется фонарик туда - в тёмный угол, где они раздирают наши общие запасы. На фоне кризиса - в тёмном амбаре, именно их "серые хвосты" там видны. И вдруг этот амбар начинают подсвечивать. И они в своём письме просто кричат: заткните Глазьева... не направляйте сюда фонарь, мы сами справимся! - комментирует ситуацию учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.

Согласен с подобной позицией и помощник Сергея Глазьева Сергей Ткачук. "Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились", - сказал он.