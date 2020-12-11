|
"У тебя нет права встать и сказать": Эрдоган заявил, что Макрон не дорос до политики
11 декабря 2020, 08:10 • 196 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его французский коллега Эммануэль Макрон ещё не дорос до политики. Он подчеркнул: "У тебя нет права встать и сказать, что НКР - государство".
Так Эрдоган прокомментировал решение Национального собрания Франции поддержать резолюцию, которая призывает Париж признать Нагорно-Карабахскую Республику самостоятельным государством.
Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.
Кроме того, было принято решение о создании в Азербайджане российско-турецкого мониторингового центра, который должен следить за тем, чтобы стороны соблюдали перемирие.
196
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 декабря 2020, 19:15
|
10 декабря 2020, 01:00
|
08 декабря 2020, 05:55
|
08 декабря 2020, 11:25
|
06 декабря 2020, 09:55
|
09 декабря 2020, 06:40
|
05 декабря 2020, 14:40