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"У тебя нет права встать и сказать": Эрдоган заявил, что Макрон не дорос до политики

11 декабря 2020, 08:10  •  196 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его французский коллега Эммануэль Макрон ещё не дорос до политики. Он подчеркнул: "У тебя нет права встать и сказать, что НКР - государство".
Так Эрдоган прокомментировал решение Национального собрания Франции поддержать резолюцию, которая призывает Париж признать Нагорно-Карабахскую Республику самостоятельным государством.
Тут важны качества лидерства. У тебя нет права встать и сказать, что это НКР - государство, исходя из решения твоего собрания. На это даже Пашинян не решается, а ты стараешься пронести. Макрон не научился политике, - отметил президент Турции, выступая в столице Азербайджана.
Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.
Кроме того, было принято решение о создании в Азербайджане российско-турецкого мониторингового центра, который должен следить за тем, чтобы стороны соблюдали перемирие.
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