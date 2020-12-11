"У тебя нет права встать и сказать": Эрдоган заявил, что Макрон не дорос до политики

Так Эрдоган прокомментировал решение Национального собрания Франции поддержать резолюцию, которая призывает Париж признать Нагорно-Карабахскую Республику самостоятельным государством.

Тут важны качества лидерства. У тебя нет права встать и сказать, что это НКР - государство, исходя из решения твоего собрания. На это даже Пашинян не решается, а ты стараешься пронести. Макрон не научился политике, - отметил президент Турции, выступая в столице Азербайджана.

Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

Кроме того, было принято решение о создании в Азербайджане российско-турецкого мониторингового центра, который должен следить за тем, чтобы стороны соблюдали перемирие.