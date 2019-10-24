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"У своей жены борщ требуй варить": В Twitter ответили Медведеву на требование о самовыдвиженцах

24 октября 2019, 22:39  •  64 • Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда члены "Единой России" идут на выборы в качестве самовыдвиженцев. По словам главы кабмина, такая практика "пугает избирателей" и вносит сумятицу. В Twitter иронизируют на этот счёт, предполагая, какие ответы крутятся в голове самовыдвиженцев.
Премьер-министр и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил свое недовольство по поводу того, что получившие поддержку партии политики идут на выборы как самовыдвиженцы.
Медведев считает, что такая тактика пугает избирателей и вносит сумятицу. В частности, по его словам, избиратели всё равно знают, что "Единая Россия" поддерживает того или иного кандидата, и то, что он отгораживается от партии, вызывает недоумение.
"Поэтому наши сторонники, те, кто обычно голосует за нашу партию, начинают в нём [кандидате] сомневаться и могут не проголосовать", - предупреждает глава правительства.
Он уверен, что подобную практику необходимо прекратить, поскольку она выглядит "не очень правильно" и неразумно.
В Twitter иронизируют над заявлением премьера, отмечая, что вполне очевидно, что в "Единую Россию" уже никто не верит.

"Не верят, господин Медведев, самовыдвиженцы в "Единую Россию", в которую уже никто не верит и даже, ненавидят!", - замечает @volhvirf.
"Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, коих ЕР официально поддерживает. Мол, вы это, того, завязывайте от стаи отбиваться и рыскать в одиночестве. Ходят слухи, в Воронеже за неделю трёх единоросов съели", - пишет @vladimirbazueff.

"Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами. Самовыдвиженцы подумали: "У своей жены борщ требуй варить", - моделирует диалог @yuroskolskiy.

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