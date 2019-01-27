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"У страха глаза велики": В Кремле опровергли слухи о российской ЧВК в Венесуэле

27 января 2019, 17:54  •  110 • Политика
В Кремле категорически опровергли слухи о присутствии российской ЧВК в Венесуэле, бойцы которой якобы охраняют действующего президента республики Николаса Мадуро. "У страха глаза велики", - известной русской поговоркой ответил на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Reuters, основываясь на данных "анонимных источников", сообщило, что в Венесуэле якобы работает российская ЧВК, чьи бойцы, мол, в количестве 400 человек охраняют действующего президента республики Николаса Мадуро.
В Кремле категорически опровергли эти слухи о российской ЧВК в Венесуэле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на них известной русской пословицей.
"У страха глаза велики, - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Мадуро охраняют наши 400 бойцов. - Нет, конечно".
Об этом представитель Кремля ответил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

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