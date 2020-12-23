"У страха глаза велики": Над Киевом "засекли" русский Су-57

Ресурс Planeradar "засёк" в небе над Киевом новейший русский истребитель Су-57. В Сети гадают, как это могло произойти: кто-то выдвигает версию об ошибке спутников, кто-то отмечает, что у "страха глаза велики".Общедоступный ресурс по мониторингу воздушного пространства Planeradar "засёк" над южной частью украинской столицы русский истребитель пятого поколения Су-57, который ещё даже не был принят на вооружение.Портал, тем не менее, даже сообщает регистрационный номер истребителя - RF-97743. Между тем в Сети предполагают, что произошла ошибка - сбой программного обеспечения или работы спутников. Особенно учитывая тот факт, что высота полёта Су-57, согласно информации Planeradar, составляла всего лишь 191 метр."Особенно впечатляет "высота" - 191 м при 171,2 км/ч. На такой высоте самолёт 60% населения Киева видели бы и без Planeradar", - заметил пользователь под ником "Любитель авиации" на портале Avia.pro"У страха глаза велики", - иронично заметила пользователь Алесяогнева.