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"У страха глаза велики": Над Киевом "засекли" русский Су-57
23 декабря 2020, 21:45 • 229 • Украина
Ресурс Planeradar "засёк" в небе над Киевом новейший русский истребитель Су-57. В Сети гадают, как это могло произойти: кто-то выдвигает версию об ошибке спутников, кто-то отмечает, что у "страха глаза велики".
Общедоступный ресурс по мониторингу воздушного пространства Planeradar "засёк" над южной частью украинской столицы русский истребитель пятого поколения Су-57, который ещё даже не был принят на вооружение.
Портал, тем не менее, даже сообщает регистрационный номер истребителя - RF-97743. Между тем в Сети предполагают, что произошла ошибка - сбой программного обеспечения или работы спутников. Особенно учитывая тот факт, что высота полёта Су-57, согласно информации Planeradar, составляла всего лишь 191 метр.
"Особенно впечатляет "высота" - 191 м при 171,2 км/ч. На такой высоте самолёт 60% населения Киева видели бы и без Planeradar", - заметил пользователь под ником "Любитель авиации" на портале Avia.pro
"У страха глаза велики", - иронично заметила пользователь Алесяогнева.
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