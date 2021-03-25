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"У СССР тоже было ядерное оружие": Багдасаров указал на самого опасного врага России

25 марта 2021, 13:35  •  162 • Политика
Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров указал на главного и самого опасного врага России. "У СССР тоже было ядерное оружие", напомнил он, отметив, что несмотря на это советская империя пала.
По словам политолога, все, кто хотя бы немного углублялся в политическую ситуацию на мировой арене, понимали, что вопросом времени является тот момент, когда "США начнут прижимать Россию".
"Это время наступило, когда мы захотели быть великой державой, претендовать на что-то. Тут то они и решили нас окончательно уничтожить. Что-то новое применялось? Да ничего нового. В 17-м году было тоже самое, в 91-м. Сейчас они хотят добить с третьего раза", - сказал Багдасаров в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Политолог призвал реально смотреть на ситуацию. Он отметил, что ядерное оружие России просто необходимо, как оружие устрашения.
"Без него они нас точно давно бы уже раздавили, потому что экономическое, финансовое преимущество, мобилизационные людские ресурсы - ни в какое сравнение не идут, мы сейчас во всем уступаем. Но у нас есть, Слава Богу ядерное оружие. Поэтому они немного сдержаннее", - объяснил он.
Багдасаров напомнил о том, что в СССР тоже было ядерное оружие и мощнейшая армия, но все это не помогло. Он отметил, что в тот раз Запад сработал на то, что внутри России – в итоге к власти пришёл Михаил Горбачев.
"И мы потерпели сокрушительнейшее поражение, которое РФ не знала никогда. Они и сейчас будут действовать по тому же принципу", - отметил он.
Багдасаров указал на главного врага – внутренних предателей. Он также обратил внимание на то, что Запад планомерно пытается формировать у нынешней молодежи ненависть к стране, правительству, убеждая, что "Запад хороший, а во всем виновата Россия и ее руководство".
"Если мы будем продолжать смотреть, как некоторые политические лидеры по-прежнему призывают чуть ли не к мятежу и [на это со стороны властей] ноль эмоций, то никакое ядерное оружие нам не поможет", - сказал он.
Багдасаров указал на то, что необходимо четкое понимание того, что никто не может успешно вести боевые действия, если в тылу держать диверсионные разведгруппы и предателей.
"Поэтому у нас должен быть четкий тыл", - подчеркнул он.

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