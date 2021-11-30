"У США нет противоядия": Леонков оценил испытания русского "убийцы авианосцев"

"Убийцей авианосцев" иностранные журналисты нарекли ракету "Циркон", успешные испытания которой состоялись в Белом море. Военный эксперт Алексей Леонков оценил новое оружие России. "У США нет противоядия", - констатировал специалист.

Военные успешно выполнили новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны. По данным военных, стрельба прошла в акватории Белого моря. Она производилась по морской мишени, которая находилась на удалении более 400 километров. Цель была поражена гиперзвуковой ракетой "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".

Алексей Леонков отметил, что главным назначением "Циркона" является перехват на значительном расстоянии, а также ликвидация кораблей вероятного противника. У новой русской ракеты солидная дальность и скорость полёта.

По словам военного эксперта, "Циркон" – это наследница гиперзвуковых "Ониксов", которые разработали в СССР и усовершенствовали после распада Советского Союза.

"Циркон" вобрал в себя только самое лучшее", - уверен специалист.

Он объяснил, что после проведения специального расчёта устанавливается необходимое количество силы, чтобы уничтожить ордер кораблей. Сначала "Цирконы" бьют по крупным целям, потом ликвидируют корабли поменьше.

Эксперт уверен: США ничего не могут противопоставить новым гиперзвуковым ракетам России. Четверть века ушла на то, чтобы создать противоракету, способную остановить "Оникс", но результата не было.

"Против "Циркона" у США нет противоядия", - приводят слова Алексея Леонкова "Народные Новости".